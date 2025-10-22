鄭麗文願見習近平 國台辦：增強做中國人的志氣、骨氣與底氣

前立委鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，表示願赴中拜會中共總書記習近平。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日稱，「習近平賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向」，增強做中國人的底氣、勇氣與志氣。（資料照）

前立委鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，成為中國成功介選國內政黨首例，鄭麗文並表示願赴中拜會中共總書記習近平，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會表示，願意在既有共同政治基礎上，同中國國民黨加強高層往來，她並稱，「習近平賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向」，增強做中國人的志氣、骨氣與底氣。

朱鳳蓮表示，中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。鄭麗文當天復電習近平總書記表示感謝。習近平賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮稱，「我們將深入貫徹習近平精神，在堅持『九二共識』，反對台獨的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派團體和代表性人士的溝通聯繫交流往來，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣與底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族偉大復興更加美好的未來方向。

朱鳳蓮指出，「關於兩黨交流的問題，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，我們願意在堅持『九二共識』，反對台獨的政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，為台海和平謀和平、為台胞謀福祉，為民族謀復興。」

朱鳳蓮稱，「我們也願在既有共同政治基礎上，同中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法