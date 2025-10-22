替農業縣請命！綠委籲重修財劃法納農業、高齡人口指標

立委蔡易餘（左起）、陳素月、黃秀芳、陳秀寶等人22日舉行「重修財劃法，保障農業縣權益」記者會。（記者羅沛德攝）

在藍白立委主導下，立法院去年底通過新版「財政收支劃分法」，卻發生公式計算錯誤，多個縣市分配款減少，甚至有345億元無法發放之窘境。民進黨立委立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳、蔡易餘今共同舉行記者會替農業縣請命，呼籲儘速檢討分配公式，納入農業與高齡人口指標，讓制度更能反映地方真實需求。

陳素月表示，彰化縣是全台農業重要產區，但農業貢獻並沒有在財劃法分配公式中獲得合理反映。她強調，現行制度主要依據人口與稅收計算，忽略了農業縣在土地保育、糧食供應、水資源維護等面向上的貢獻，這樣的設計，對農業縣而言極度不公。「修法方向不能只看稅收貢獻，更要看到基層需求。」

陳素月指出，藍白惡修財劃法後，讓彰化成為獲配數低於修法前的全國九縣市之一，可見修法過程嚴重缺乏討論，且罔顧彰化做為六都以外人口最多縣市應有的權益。她也提及，彰化縣65歲以上人口達20%，地方政府在長照、醫療、社福等面向承擔沉重壓力，若修法只以稅收為主，將使農業與高齡縣市陷入困境。

黃秀芳指出，以財劃法修正後的台北市為例，台北是台灣首都，也是全台公司企業聚集所在地，捷運交通相對完善，統籌分配新增又比其他縣市多，形成工地工廠都在其他縣市，經濟發展都在台北這樣失去平衡的情況，「難道彰化人就不值得更好的發展？」、「不能一點發展契機都沒有，這樣對彰化實在太不公平！」

陳秀寳表示，在野黨不負責任、倉促修財劃法後產生的亂象不勝枚舉，除各縣市分配不均外，更有縣市分配款減少，其中彰化縣就減少大約7億。行政院為善後在野黨亂修法，刻正與縣市政府討論分配公式的修正方案。她呼籲行政院，分配公式應納入農業生產數據，落實「均衡城鄉、均衡台灣」的目標！

蔡易餘表示，新版財劃法表面上雖提高地方政府總預算額度，卻未同步調整地方事權，形成「錢進地方、權仍在中央」的矛盾局面。

蔡易餘續指出，新版財劃法的分配指標對農業縣極為不利，人口指標權重從20%暴增至45%，導致人口較少的農業縣在分配上明顯吃虧；土地面積指標則從20%降至10%，使農業縣在公共建設與基礎設施資源上進一步受限。更不合理的是，營利事業營業額占比高達30%，完全忽視農業縣以農業與觀光為主的經濟結構，將使資源更加集中於都會區，違背財劃法應有的均衡精神。

4位立委共同強調，財劃法修正要回應城鄉差距與社福需求，農業縣市承擔國家糧食安全與長照壓力，應獲得合理財源支持，呼籲行政院儘速提出修正方案，讓制度真正反映地方需求，「重修財劃法，保障農業縣權益！」

