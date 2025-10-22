台中市府面對非洲豬瘟稱「該做的都做了」 詹凌瑀：到底是怎麼做的？

詹凌瑀在臉書發文質疑，台中農業局面對非洲豬瘟，回應是「該做的都已經做了」，讓她火大地說，台灣整條供應鏈都得承受這場「市政怠惰」的代價。圖為豬隻示意圖，非本新聞養豬場。（資料照）

農業部今（22日）召開記者會，證實在台中梧棲的養豬場疑似驗到非洲豬瘟陽性，目前祭出六大措施防範。媒體人詹凌瑀在臉書發文質疑，台中農業局面對非洲豬瘟，回應是「該做的都已經做了」，讓她火大地說，台灣整條供應鏈都得承受這場「市政怠惰」的代價。

詹凌瑀提到，台中梧棲養豬場從10月10日開始有豬隻死亡，台中市動保處14日去現場卻「沒採樣」，直到20日死了117頭豬才送檢，結果農業部21日確認非洲豬瘟陽性。詹凌瑀強調，這代表台灣苦撐20年、好不容易在今年5月拿下「豬瘟非疫國」資格，一夜之間全毀。

詹凌瑀認為，最讓人火大的不是疫情，而是台中市府的態度，詹引述本報報導，表示台中農業局回應：「該做的都已經做了。」詹凌瑀質疑：「該做的都做了？那為什麼病毒會來？為什麼拖了一週才採檢？為什麼要中央進駐才能動？」

詹凌瑀強調，台中一次次讓中央擦屁股，最後還一臉無辜地說「我們有在做事」，台灣養豬業者、農民、整條供應鏈，都得承受這場「市政怠惰」的代價。最後詹也無奈地說：「台中市政府，如果真的『該做的都做了』，那請你們告訴人民，你們到底是怎麼做的？」

