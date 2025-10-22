響應鄭麗文小額募款 羅智強率先捐50萬給國民黨

為響應國民黨主席當選人鄭麗文號召黨員發起小額募款，國民黨立委羅智強捐款50萬元給國民黨。（羅智強提供）

首次上稿11:22

更新時間12:07（增加訪問內容）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，昔日對手羅智強今表示，他將捐出賣書費50萬元給中國國民黨，響應鄭麗文的小額募款。羅智強說，他捐的是團結，他要告訴大家，選舉已經結束了，現在就是團結的開始。

羅智強說，新主席已經當選了，大家對她有很多的期許和祝福，有各種不同的意見，這些都是好事，他也相信鄭麗文會把這些意見聽進去。而從政黨員也要開始思考肩膀上的責任，因為我們最重要的工作還是捍衛台灣民主、落實民主制衡和保衛中華民國，努力讓中國國民黨重返執政。

羅智強表示，為因應國民黨的財務挑戰，國民黨主席當選人鄭麗文呼籲黨員發起小額募款。他決定響應這項號召，將他參選中國國民黨主席時出版的新書「我當主席──改造國民黨，決戰賴清德」所得書款50萬元，捐給中國國民黨。

羅智強表示，這本書截至目前大約銷售3000本，書款他已陸續捐作三個方向。一，捐出50萬元給花蓮縣政府，協助光復鄉災後重建；二，捐出36萬元購買「萊爾校長紓壓球」，支援黨主席朱立倫的挺黨工募款行動；三，此次再捐出50萬元，響應鄭麗文的小額募款呼籲。

羅智強表示，這筆捐款對他而言，有三層意義：第一，略盡棉薄之力。國民黨的財務確實艱困，每年約3億元的黨務支出，都是沉重負擔，這是他為黨盡的一份心意；第二，回饋書友的信任。這本書是他為參選國民黨主席而出版，雖然未能當選，但他希望把書友支持買書的心意，轉化成對黨最有意義的助力。

羅智強表示，第三，傳達團結的信念。他想對所有同志說一句肺腑之言：「選舉結束，就是團結的開始。」無論大家對選舉結果有什麼感受，祝福也好、期待也罷，現在我們共同的責任，就是守護中華民國、下架民進黨、下架賴清德。新主席鄭麗文，仍然需要我們全力支持、團結同行，而他期許也相信，鄭主席會把大家的意見記在心上。

