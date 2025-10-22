台灣人遲早「被台獨」！ 顏擇雅看趙少康、黃智賢：沒想到這麼快

趙少康（圖左）、黃智賢（圖右）被批評是側翼與台獨。（左資料照，右取自黃智賢YT，本報合成。）

國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康近日竟被網紅「Cheap」在政論節目上批評是「綠營側翼」。不僅趙少康，曾批評過國民黨新任黨主席鄭麗文的媒體人黃智賢也被說成是「台獨」。作家顏擇雅指出，本來就以為台灣每個人遲早都會「被台獨」，「管你是趙少康還是黃智賢」，沒想到「這日子」來得這麼早。

趙少康近日在政論節目上遭「Cheap」批評是「綠營側翼」；黃智賢20日直播時，自爆5年前曾批評鄭麗文，近日竟被人翻出來攻擊，其實這段往事是發生在疫情期間，當時鄭麗文嘲笑中國的防疫作為，黃智賢是幫中國講話，如今卻為此被批評是「台獨」，她認為，這背後有一股很大的流量在支持鄭麗文。

顏擇雅表示，趙少康被扣上「綠營側翼」帽子已經夠好笑了，沒想到黃智賢也「被台獨」。她本來就認為台灣每個人遲早都會「被台獨」，管你是趙少康還是黃智賢，沒想到這日子來得這麼早，「鄭麗文與蔡衍明最好祈禱台灣別被中國併吞。不然，還有什麼可以保護你們不會『被台獨』」？

顏擇雅說，也不見得要等到台灣被併吞。別忘了「江山代有才人出」，以鄭麗文這次崛起之快之猛，怎知這世界哪裡正藏著下一匹黑馬，此時普普通通，哪天橫空出世就讓大家眼睛一亮，捲起千堆雪呢？「到時押對寶的媒體大亨也不見會是蔡衍明。到時不再亮眼的鄭麗文會不會變成今日之黃智賢？蔡衍明變成今日之趙少康？通通變『綠營側翼』或『台獨』？」

顏擇雅指出，這種事在中共歷史可說屢見不鮮。劉少奇在1943整風運動是最努力幫毛澤東修理別人的，1968就輪到自己被打倒了，「正國級領導人」都可以「被叛徒」了，哪個台灣人敢講自己不會「被台獨」？

