拒紅色勢力 李昆穎喊話鄭麗文支持「國安十法」修法

民進黨新北市議員參選人李昆穎今日上午率領十餘位支持者到國民黨中央黨部前召開記者會，向國民黨主席當選人鄭麗文喊話，台灣的未來不容被紅色力量牽著走，並呼籲鄭麗文一起支持「國安十法」的修法，用行動破除外界對她的疑慮。

李昆穎表示，這次國民黨主席選舉紅影重重，就連藍營內部都說有中國介選，鄭麗文日前接受專訪時表述兩岸統一是自己的最終夢想，還以「九二共識」與中共唱雙簧，顯示紅色勢力已經進入國民黨的中樞，也將牽動台灣未來的走向，更讓台灣民主蒙上一層陰影。

李昆穎強調，這就是中共滲透戰的整體布局，目的是要先推上國民黨主席代理人，企圖影響台灣2026、2028選舉，為紅色勢力敞開台灣的大門。

李昆穎表示，「九二共識」不是中華民國的共識，而是消滅中華民國與台灣的政治框架，而且2019年中國國家主席習近平已經公布「習五條」，重新定義「九二共識」，指兩岸同屬一中，共謀國家統一，並且要統一在「一國兩制台灣方案」上，所以「九二共識」的目的就是消滅中華民國，併吞台灣，當鄭麗文擁抱「九二共識」，就配合中國所設定的統一前提，這不只是立場的問題，而是國家安全的重大警訊。

最後，他還說，國安修法是台灣民主的防火牆，如果鄭麗文真心忠於台灣，就應該以行動破除外界疑慮，支持「國安十法」的修法，而非以醜化、扭曲來否定修法。

