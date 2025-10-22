為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    趙少康被Cheap稱作綠營側翼 沈榮欽：虎落平陽為網紅所欺

    2025/10/22 11:30 即時新聞／綜合報導
    沈榮欽提到，類似「趙少康是綠營側翼」的荒謬言論在國民黨主席大選後出現，這是台灣整個社會已經被嚴重清洗後的跡象，台灣社會的「整體色溫」已偏紅。（資料照）

    前中廣董事長趙少康近期怒控中國介入國民黨主席選舉，網紅Cheap對此在政論節目批評：「我覺得趙少康這個人，感覺是綠營的側翼」，引發網友熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽提到，類似「趙少康是綠營側翼」的荒謬言論在國民黨主席大選後出現，這是台灣整個社會已經被嚴重清洗後的跡象，台灣社會的「整體色溫」已偏紅。

    沈榮欽22日在臉書發文指出，他過去常常批評趙少康，批評趙政媒兩棲、享受黨國紅利、無腦挺抖音的無知等，但萬萬沒想到有天會被Cheap批評為「綠營側翼」，相較於Cheap動不動拿綠營家庭當護身符，趙少康的格調不知高出凡幾，如今竟也「虎落平陽為網紅所欺」。

    沈榮欽表示，趙少康因為中國介選支持鄭麗文而翻臉，這本來是一個嚴肅的公共議題，會影響到資源配置。沈強調，如果Cheap心中有一絲國家為重，就應該主張先將事實調查清楚，如果是真的話，台灣應該如何處置，而不是急著先否認，將政黨利益置於國家利益之上，藉著「趙少康在鬥爭」去鬥爭趙少康，彷彿只要處理掉提出問題的人之後，問題就不復存在。

    沈榮欽提到，趙少康並不是唯一一個被秋後算帳的人，過去曾大力批評柯文哲與黃國昌的名嘴黃智賢也被抓出來被說是「台獨」，只因為她過去曾經批評過鄭麗文。沈榮欽分析，趙少康是綠營側翼、黃智賢是台獨這樣荒謬言論，在國民黨主席大選後出現，這是台灣整個社會已經被嚴重清洗後的跡象，包括淺藍的黃暐瀚和明居正被指為偏綠，民進黨擁抱中華民國，之所以會發生這些「顏色位移」的現象，是因為台灣社會的「整體色溫」已經往紅色偏移。

    沈榮欽指出，這是中國對台灣認知戰與藍白多年合力宣傳的結果，他們成功地讓你嘴上說反共，身體卻已經不知不覺和中共的魔笛同步，「那些口中否認中國介選的人，都在身體力行證實中國介入台灣的成功」。

