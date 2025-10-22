德國邦議會跨黨派議員訪台 吳志中：盼台德打造更具韌性全球供應鏈

外交部次長吳志中21日午宴歡迎巴伐利亞邦邦議會副議長林德斯巴何（Markus Rinderspacher）率領的「德國四邦邦議會跨黨派議員訪問團」。（外交部提供）

外交部次長吳志中昨（21）日午宴歡迎巴伐利亞邦邦議會副議長林德斯巴何（Markus Rinderspacher）率領的「德國四邦邦議會跨黨派議員訪問團」。吳志中表示，期盼台德雙方在高科技關鍵產業持續深化合作，共同打造可信賴且更具韌性的全球供應鏈。

吳志中表示，台灣的文化豐富多元，是幾世紀以來原住民、歐洲、日本及中華文化相互交會融合的成果，相信訪團在台期間，能充分體驗民主台灣的多元文化及自由開放社會。

吳志中也指出，台灣近年經濟成長表現亮眼，在半導體產業具領先全球的地位，這也是長期與歐洲頂尖企業合作的成果，欣見台積電在德國德勒斯登的半導體投資案進展順利，德國為歐洲工業大國，期盼台德雙方在高科技關鍵產業持續深化合作，共同打造可信賴且更具韌性的全球供應鏈。

林德斯巴何表示，本次訪團成員來自巴伐利亞（Bayern）、柏林（Berlin）、布蘭登堡（Brandenburg）與漢堡（Hamburg）四邦，政黨橫跨社民黨（SPD）、基民黨（CDU）、綠黨（Die Grünen）、基社黨（CSU）及自由選民黨（FW）。

林德斯巴何也強調，值此地緣政治挑戰日增之際，民主國家更應緊密合作，並肯定台灣民主的蓬勃發展與活躍的公民社會，相信台灣經驗能對其他國家帶來啟發。

外交部指出，「德國四邦邦議會跨黨派議員訪問團」一行8人，於今年10月20日至24日訪台，訪團在台期間也將拜會國安會副秘書長趙怡翔、台北市議會議長戴錫欽、台北市政府及國防安全研究院，並參訪日月潭國家風景區及我國政經文教建設，也將參與由德國經濟辦事處主辦的「德國啤酒節」活動。

