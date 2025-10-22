閃兵役男自首可緩和宣判 劉世芳：部分未正確回覆才移送地檢署

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢。（記者王藝菘攝）

演藝圈閃兵風波再起，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，縣市政府、地檢署在首次通知時特別提到，如果閃兵役男願意出來自首的話，會用比較緩和的方式宣判；但她也提到，有些人接到地方政府通知的時候，沒有做正確的回覆，所以才會移送地檢署偵辦。

新北檢警今年2月、5月執行兩波掃蕩，偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案，新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。檢警昨展開第3波搜索行動，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人。

立法院內政委員會今天邀請內政部就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢。

受邀與會的劉世芳會前受訪表示，內政部首次移送133名涉逃兵役男給地檢署跟相關政府機構，尤其是地方政府機，再配合地檢署查核，目前查核的是92人。劉說，92人並非全部與偽造高血壓有關，是原來體位判定出現狀況，可能體檢中提出假的訊息、不實陳述等，地檢署在偵辦中。

媒體詢問，是否呼籲閃兵役男自首。劉世芳說，內政部移送的過程中，縣市政府、地檢署在第一次通知的時候都有特別提到，如果他們願意出來自首的話，會用比較緩和的方式宣判，或做後續的偵查處理；但地方政府跟內政部報告，有些人接到地方政府的通知的時候，沒有做正確的回覆，所以才會移送地檢署偵辦。

