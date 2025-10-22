劉世芳：台灣役男免役率不可能達16％ 未來健保勾稽判定體位

立法院內政委員會今天邀請內政部就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢。圖為內政部長劉世芳。（記者李文馨攝）

演藝圈閃兵風波再起，國防部、內政部研擬修正役男體位判定標準。內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，依民國112年數據，全體役男免役率高達16%，但對照健保，「台灣役男不可能免役率高達16%」，發現很多偽造或不實陳述；她說，未來將參考鄰近亞洲國家，勾稽役男的健保就醫紀錄，確定體位判定合乎免役。

立法院內政委員會今天邀請內政部就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

受邀與會的劉世芳會前受訪表示，內政部今年5月與國防部啟動相關修法的作業程序，按照112年，全體役男免役率高達16%，對照全台灣健保，「台灣役男不可能免役率高達16%」。她說，發現很多偽造或不實陳述中，大致上有BMI、體重過重的問題，或者有心臟血管、脊椎的問題，或者是精神疾病。

劉世芳說明，內政部會跟國防部啟動有關體位標準的修正，修正內容會參考鄰近的亞洲國家，未來在體檢的過程當中，要如實申辦，會配合役男本身的健保就醫紀錄，做雙方面的勾稽，確定在體位判定的時候合乎免役，這樣子才能避免有人提供不實訊息造假紀錄。

媒體詢問，是否呼籲閃兵役男自首。劉世芳說，內政部移送的過程中，縣市政府、地檢署在第一次通知的時候都有特別提到，如果他們願意出來所謂自首的話，會用比較緩和的方式宣判，或者做後續的偵查處理；但地方政府跟內政部報告，有些人接到地方政府的通知的時候，沒有做正確的回覆，所以才會移送地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法