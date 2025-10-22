災區演練撤離她神隱！張育萌：徐榛蔚飯店證婚、年花648萬綁樁

張育萌在臉書發文指出，當中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成和村長在逐戶檢討，徐榛蔚在五星飯店送液晶電視、住宿券。張育萌批評，花蓮縣府用納稅錢辦婚禮，一年燒掉648萬。（圖擷自臉書）

花蓮光復鄉上月遭遇重災，至今尚在進行救災，近日因颱風外圍環流及東北風共伴效應，災區也進行撤離演練，但台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，同一時間花蓮縣長徐榛蔚卻是在用納稅錢辦集團婚禮，還大手筆送出送55吋電視、五星級飯店住宿券、buffet餐券等，一年就燒掉648萬；他痛批，災民還在災區鋪睡袋，徐榛蔚此刻還在五星級飯店繼續綁樁送大獎。

張育萌在臉書發文指出，當中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成和村長在逐戶檢討，徐榛蔚在五星飯店送液晶電視、住宿券。張育萌批評，花蓮縣府用納稅錢辦婚禮，一年燒掉648萬。

張育萌說明，在花蓮災區撤離演練隔天，季連成直接立刻檢討，有村長臨時生病住院，沒辦法一起協助演練。雖然生病當然是人之常情，但以後各村長會在第一線執行撤離工作，所以他要求村里長建立「代理人制度」，如果有臨時狀況無法工作，災難來臨時，還是要有代理人執行撤離。

張育萌指出，前進協調所原本跟鄉公所規劃，疏散收容將近1000位居民，但有些居民事先知道要演練，所以離開警戒區，或到親友家避難，所以實際抵達收容中心的只有不到800人。季連成要求鄉鎮公所要實際掌握居民需求。

張育萌表示，從擬定撤離計畫，到挨家挨戶去看居民有沒有確實到二樓待好；最後檢討改善，為這次風神颱風的共伴效應，做好「防颱大作戰」——季連成苦笑說「我在做鄉長做的事」。結果，週末這場這麼關鍵的檢討記者會，花蓮縣府又只派行研處長陳建村代打。

張育萌質疑，「那徐榛蔚那天在哪呢？她去遠雄大飯店，跟傅崐萁和鄭天財一起，替45位新人證婚」。當天傅崐萁還在徐榛蔚面前說，「夫妻間因情感力量結合，讓彼此有依靠，遇到困難，可以一起商量，共同解決人生的挑戰」、「夫妻同心能讓所有困難迎刃而解」。

張育萌質疑，這麼美好的祝福，在馬太鞍溪洪災後一個月，由傅崐萁和徐榛蔚口中說出來，變得有夠諷刺。他也直言「不要忘記，不論是光復鄉的救災，或是立霧溪新形成的堰塞湖，徐榛蔚是法定的指揮官」，並批「在這麼重要的時刻，為什麼不待在災區，堅持要來證婚呢？」

張育萌批評，花蓮縣府撒錢討好選民，徐榛蔚當然不能不到。從傅崐萁當縣長開始，10 年來，縣府都辦「集團婚禮」。每一對參加的夫妻，縣府直接送「液晶電視」。這台液晶電視還越長越大。

張育萌說明，早在10年前傅崐萁剛上台的時候，就送32吋電視。前幾天徐榛蔚不去救災，跑去證婚的那場，她大手一揮，每一對夫妻直接送55吋電視。且不只電視，還送五星級飯店海景套房住宿券、buffet餐券。難怪連傅崐萁和鄭天財也要一起來沾光。

張育萌批評，這樣狂送猛送，花蓮縣府每年春秋季都辦，從傅崐萁送到徐榛蔚，一年就花掉縣庫648萬元。他也質疑「傅崐萁惡搞的《財劃法》已經上路，花蓮縣府明年會從中央多挖走147億——縣府明年預算已經編好。花蓮縣府確定，明年要繼續拿648萬的納稅錢，辦送電視、送餐券、住宿券的集團結婚」。

張育萌在文末砲轟，「徐榛蔚真的有夠厲害，可以把愛的力量變成赤裸裸的權力諷刺——災民還在災區鋪睡袋，她可以在五星級飯店繼續綁樁送大獎」。

