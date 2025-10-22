為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    當真實被演算法吞噬：李忠憲的「2028警告」

    2025/10/22 08:32 記者洪瑞琴／台南報導
    資安學者李忠憲呼籲政府硬起來，以適當行政命令，合理監管數位平台。（記者洪瑞琴攝）

    資安學者李忠憲呼籲政府硬起來，以適當行政命令，合理監管數位平台。（記者洪瑞琴攝）

    面對AI與資訊認知作戰全面襲來，假訊息與演算法操弄正滲透社會各層面。資安學者李忠憲警告，中共對台的資訊戰早已開打，從近期「烏山頭水庫光電板清潔劑」謠言到國民黨選戰輿論操作跡象，威脅無所不在。他強調，政府必須「硬起來」，在憲法法庭暫時停擺之際，以適當行政命令作為過渡機制，合理監管數位平台，防止社會信任全面崩解。

    李忠憲指出，人工智慧與社群平台演算法的結合，使輿論操控的威力倍增。水軍與帶風向行為正侵蝕民主社會的理性討論。他認為，雖然《數位中介法》曾引發言論自由爭議，但至少是當前可行的防衛手段之一。「平台應承擔社會責任，政府要展現決心，該出手時就該出手。」

    他進一步分析，數位威脅不僅是資訊戰，更是一場「信任戰」。當公眾陷入彼此懷疑、社會對話失去共識時，民主最珍貴的資產——理性與信任——將逐漸枯竭。「從克里米亞到香港，外力入侵往往伴隨內部瓦解。」他警告，若台灣對假訊息防禦不足，歷史的悲劇可能再度重演。

    李忠憲建議，政府應建立明確規範與懲罰機制，對惡意散播假訊息者採取具體措施，如阻擋散播來源（尤其是境外）、限縮頻寬、暫時關站等手段，數位平台的管理不能再模糊不清，「誰掌控平台，誰就主導資訊戰。」他強調，行政部門應善用過渡性行政命令，在法律空窗期中維持國安底線。

    「我們無法預知未來，但威脅已清晰可見。」李忠憲說，AI與數位科技的迅猛發展，正模糊真實與虛構的界線，讓民主社會暴露出最脆弱的一面。當公民的選擇被演算法引導、被謊言操控，自由意志將逐漸喪失。

    他最後呼籲，台灣能否迎向2028，不在於命運，而在於集體是否願意直面威脅、守護真實。「若選擇沉睡於幻象，自由將與真理一同消逝；若願意清醒抵抗，即使前路險峻，仍有希望可尋。」

