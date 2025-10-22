Cheap稱趙少康是綠營側翼 網酸：什麼鬼都說的出來

前中廣董事長趙少康（圖右）近期怒控中國介入國民黨主席選舉，引發前立委蔡正元批他是「趙八炯」，網紅Cheap（圖左）也在政論節目批評稱，「我覺得趙少康這個人，感覺是綠營的側翼」，引發外界熱議。（圖擷自臉書，資料照；本報合成）

前中廣董事長趙少康近期怒控中國介入國民黨主席選舉，引發前立委蔡正元批他是「趙八炯」，網紅Cheap也在政論節目批評稱，「我覺得趙少康這個人，感覺是綠營的側翼」，引發外界熱議。對此政治工作者周軒發文稱，對於朋友告訴他此事，「是不是我最近表現的很憂鬱，朋友想要讓我笑一下？」其他網友也紛紛酸「廉價網紅真的什麼鬼都說的出來」、「現在只要不是紅色，都是民進黨側翼」。

國民黨主席候選人郝龍斌先前質疑有境外勢力介入黨主席選舉，「戰鬥藍」召集人趙少康於月初召開記者會指控中國介選，國民黨前立委蔡正元不滿批趙「國安、反共、紅統，講話不是很像八炯嗎？」並稱趙少康是「趙八炯」。網紅Cheap也在政論節目批評稱，「我覺得趙少康這個人，感覺是綠營的側翼」。

對此周軒發文稱「剛剛朋友傳給我這張圖，我一時間無法理解。是不是我最近表現的很憂鬱，朋友想要讓我笑一下？」作家謝知橋也轉貼政論節目的截圖並稱「值得紀念的一刻」。

在相關發文底下網友紛紛表示「沒想到會有這一天」、「恭喜所有1450成為老趙的學長姐」、「可能要趁勢取代成衣商」、「便宜現在的定位就是取代朱學恆和阿館」、「變成KMT版的劉少奇」、「原來這就是昔日口中的同志」、「繼小平後少康也加入民進黨了」。

也有網友指出「趙少康大概沒想到活到這把歲數，居然會被一個80國中生又鼓吹吃狗肉不違法的廉價仔抹綠」、「他不是只嘴交通嗎？終於不演了，果然便宜」、「感覺這個Cheap是白營的」、「請大家記得草就是長這樣」、「節目是叫做紅統大集合嗎」。

