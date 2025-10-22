藝人閃兵爭議再起！BMI、疾病免役體位判定擬加嚴

21日再傳出多名男藝人涉嫌閃兵，小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人被檢警拘提。（本報組合資料照）

演藝圈閃兵風波再起，國防部、內政部研擬修正役男體位判定標準。內政部官員受訪表示，台灣現行的免役比率高達17%，未來將比照韓國、新加坡的5%標準，縮減免役比率，並加嚴BMI門檻及各項疾病免役標準，未來可能僅持有衛福部核發重大傷病證明者方可免役，相關細節仍在研議中。

新北檢警今年2月、5月執行兩波掃蕩，偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案，新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。檢警昨展開第3波搜索行動，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人。

請繼續往下閱讀...

對於制度漏洞，內政部役政司長沈哲芳5月曾透露，國防部軍醫局正在全面修正體位區分標準，共有193個項目逐項討論，複檢程序上，除了役男身分認定驗證要加強外，也會制定更完整SOP。國防部長顧立雄昨天在立院受訪表示，會加速檢討體位標準，預期修正後的體位標準明年4月可能上路。

內政部官員接受本報訪問時表示，此次體位標準修正的重點在於降低免役比率，台灣目前體檢後的免役率約為16%至17%，未來可能比照新加坡、韓國等國降至5%。他也指出，免役條件一定更嚴格，不僅會加嚴BMI門檻，疾病部分，僅持有衛福部核發重大傷病證明者，才可獲免役，相關細節仍在研議中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法