民眾黨中市已有五個選區有人表態參選 其中北屯區戰況最激烈

民眾黨后里豐原中市議員陳清龍（見圖）將轉任民眾黨不分區立委，該選區改由妻子披戰袍。

距離明年縣市長及縣市議員選舉只剩1年多，各政黨有意參選的市議員人選漸漸冒出頭，民眾黨在台中市提名基本上採取一選區提名一人，目前已有人表態的選區分別是西屯區、北屯區、太平區、大里、豐原后里，另中西區則是傳出有意願，而北屯及太平各有3位及2位角逐，至於原屬不分區立委的麥玉珍確定將參選中市議員，至於是哪一區則待黨中央安排。

民眾黨在台中市已規劃參選目標為一選區提名一位參選人，但還看當地的局勢是否合適，由於2年條款，現任不分區立委麥玉珍將改選中市議員，至於選哪一區，傳出是要至潭雅神，但黨部表示，還要由黨中央來安排；傳出麥玉珍有意在北屯區參選，但北屯已有3人有意願，因此未在考量之內。

目前民眾黨在北屯區參選人相當多，有3位，分別是前中市研考會主委吳皇昇、東海大學校友會理事長邱于珊、前南投縣埔里鎮前鎮民代表會副主席陳諭韋都有意願參選北屯，黨部將會展開協調。

另外，民眾台八線主持人劉芩妤有意參選西屯區的市議員，而太平則有兩人有意願，分別是江和樹的助理許書豪及民眾區太平區主任莊進展兩人有意參選。

中西區則是傳出曾參選過的許瑞宏，有意再重披戰袍。

目前大里霧峰已有現任市議員江和樹登記，而后里豐原的現任市議員陳清龍因為明年要成為民眾黨的不分區立委，此選區的市議員則由妻子連小華披戰袍。

