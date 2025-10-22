央廣駭客搞亂家具行系統？四叉貓：一離職黃國昌就踢爆違建

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，其中一名工程師吳政勳9月曾入侵中央廣播電台官網置放中國五星旗遭北檢調查，吳嫌更自稱是「黃國昌的人」，引發外界議論。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，其中一名工程師吳政勳9月曾入侵中央廣播電台官網置放中國五星旗遭北檢調查，吳嫌更自稱是「黃國昌的人」，引發外界議論。網紅四叉貓今晨則發文表示接到吹哨者爆料，指控吳政勳（Nick）過去在紐約家具任職期間，曾將客戶管理系統的帳密改成只有他才能登入，且在離職後仍持有最高權限的帳號未歸還，被重灌的電腦甚至沒有安裝驅動程式，安裝作業系統時使用者名稱還取名為「Nick」。

四叉貓在臉書發文分享，表示他收到一封紐約家具內部吹哨者的信，內容指吳政勳（Nick）曾在紐約家具任職，公司原本有安裝CRM（客戶管理系統），但合約到期已久，由於系統設定沒啥更動，所以公司也沒有跟廠商續簽服務，某次公司要改CRM設定但不想花錢找原廠商，吳政勳就跟老闆主動請纓說他會弄，公司很信任他，給他最高權限的管理者帳號密碼。

不料吳政勳接手後直接改密碼不讓別人登入，直到離職交出管理者帳號時，才把密碼改回原本的那組，但該管理者帳號權限卻已經不是最高權限了。四叉貓說明，吳政勳把原本最高權限的帳號降級，只有離職的吳政勳手上擁有全公司系統的最高權限帳號，對此他也質疑「離職員工擁有最高權限想要幹嘛呢？」

四叉貓提到，由於吳政勳抱怨公司資安很差，不要委外而是讓他全權處理，公司拆電腦換硬碟、改無線基地台密碼什麼的都讓他做，然後他離職後交出來的帳號密碼，不是錯誤就是權限不足，吳政勳又避不見面沒人找得到，沒辦法的情況下，紐約家具只好找外面的資訊公司來處理，以及連繫CRM系統廠商重新簽訂合約。

四叉貓也貼出資訊公司的報價單，由於公司擔心被吳政勳碰過的硬碟重灌還是不安全，怕被留下後門之類的，所以乾脆換成新的硬碟，整間公司系統重置設定以及更改密碼。吹哨者還抱怨，吳政勳的技術很爛，被重灌的電腦都沒有安裝驅動程式，在幫公司的公用電腦安裝作業系統時，使用者名稱還取名「Nick」。吹哨者也質疑，吳還會在公司偷錄音。

四叉貓也分享，吳政勳在「紐約家具新莊館」上班（當時的總部），大約是2019年4月底離職，離職搞出一堆爛事；而黃國昌在2019年9月初，則是踢爆「紐約家具新莊館」違建，對此四叉貓也諷刺「我就讓大家連連看吧」

四叉貓在文末也提到，聽說當初配給吳政勳使用的那台電腦封存中，預防未來檢調要查電子軌跡。而目前該公司學乖了，每年乖乖花20幾萬買各種系統軟體的服務。

