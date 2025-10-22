為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    批黃國昌「政狗媒駭」集團臭不可聞 吳靜怡：企圖干預輿論遮蔽嚴重問題

    2025/10/22 10:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，近日更被週刊爆料，指支付狗仔薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，近日更被週刊爆料，指支付狗仔薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，近日更被週刊爆料，指支付狗仔薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。對此媒體人吳靜怡發文質疑，黃國昌對於許多問題都未正面回應，但凱思國際進行大量違法跟監，已涉及國安問題，她推測黃國昌是不是在「政狗媒駭」集團中，設下了許多斷點，並質疑黃在這當中扮演的角色，被那根臭不口聞的攪屎棍，企圖用司法來干預媒體輿論，遮蔽實際嚴重的法律問題。

    吳靜怡在臉書發文表示，「請問黃國昌，凱思國際進行大量違法跟監是你還是李麗娟指使的？央廣駭客吳政勳你之前不認識？」她質疑黃國昌在「政狗媒駭」（政治、狗仔、媒體、駭客）中所扮演的角色，被那根臭不口聞的攪屎棍，企圖用司法來干預媒體輿論，藉由小姨子和吳姓工程師的律師函來遮蔽實際嚴重的法律問題！

    吳靜怡表示，凱思國際豢養狗仔跟監多名綠營政治人物，包括行政院長、監察院長、府院黨秘書長、立委、監委等，跟監對象超過30人，包含陳時中、潘孟安等，背後實質影響力和裁決權的人，到底是李麗娟還是黃國昌呢？她也質疑「凱思已經涉及國安問題，若有中資、港資，難道黃國昌要李麗娟扛？」

    吳靜怡也批評，黃國昌說要衝著他來，但卻又不願意自己說明清楚，更重要的是立委王義川推估，龐大狗仔、媒體、民調等關係鏈，需要耗費近億資金，凱思資本額原只有一百萬，背後資金從哪裡來？凱思國際員工與李麗娟都被告發涉犯國安法、妨害秘密等罪，現在追查中，黃國昌成為所有案件主體最核心證人，證人不能做偽證！

    吳靜怡也提到，黃國昌跟央廣駭客吳姓工程師難道之前都不認識？她認為2人不只認識，甚至有沒有可能有多起駭客事件的配合，不只央廣，還包含私人公司和政府單位，是誰下的指令？黃國昌也沒有回答！

    吳靜怡指出，央廣對內鬼駭客事件召開人事評議委員會，決議將二級工程師吳政勳予以解僱處分，主管岳昭莒則記一大過懲處。據駭客對媒體所述，肉搜批評黃國昌的網友個資，供黃國昌的「網路禁衛軍」出征，這樣的行為不就是東廠公公，對此「黃國昌也沒有回應」。

    吳靜怡分析，黃國昌是不是在「政狗媒駭」集團中，設下了許多斷點，而李麗娟和吳姓工程師都必須承受涉及相關違法的責任，黃國昌到底是不是背後有實質影響力的關鍵角色，這才是我們要關切的，另外，實質影響力也包含凱思金主和立委質詢之間有沒有疑似對價關係？當然，這一連串中還包含涉及不法照片的兜售獲利、發黑函等製造新聞的灰色手段。

    吳靜怡在文末直言，攪屎棍再如何翻來覆去，搞了上億「政狗媒駭」臭不可聞，一大坨看似黃金，「但屎終究還是屎，沒出席！」

