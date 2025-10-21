傳麥玉珍參選中市議員 民眾黨江和樹肯定她是戰將一定會當選

民眾黨不分區立委麥玉珍昨天宣布請辭南投縣黨部主委，並傳出將投入台中市議員選舉，台中市民眾黨議員江和樹今天表示，以她的聲量和團隊，參選議員一定會當選。（江和樹提供）

民眾黨不分區立委麥玉珍昨天突宣布已向中央請辭南投縣黨部主委，並傳出有意投入台中市北屯區市議員選舉，甚至開玩笑表示「難道不能選市長嗎？」未來動向引發外界好奇，民眾黨台中市議員江和樹今天表示，民眾黨最欠缺地方戰將，以麥玉珍委員的聲量和團隊，參選議員一定會當選。

昨天傳出民眾黨立委麥玉珍想要投入台中市2026年議員選戰，甚至說想選台中市市長，媒體今天詢問民眾黨台中市議員江和樹，對此有何看法？

請繼續往下閱讀...

江和樹表示，麥玉珍委員有時候說話會比較幽默，但是自己支持她參選台中市議員，以她目前的聲量參選議員一定沒有問題，強調民眾黨現在最欠缺的是地方戰將，如果她願意在立委卸任後參選議員，相信以她的資歷一定沒有問題。

江和樹表示，麥玉珍委員現在的團隊來參選議員一定沒有問題，因此鼓勵她參選議員，相信大家都知道，民眾黨在地方經營還不夠，2026很重要，2026過了，才會有2028的柯文哲，這是大家共同的期待，相信麥玉珍參選台中市議員一定會當選，加油！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法