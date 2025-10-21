解密兩蔣vs.台籍菁英日記 國史館長：直視光影才能建構台灣史觀

國史館今在所屬的台灣文獻館舉辦「窺見戰後台灣：兩蔣日記與臺籍菁英日記的比較」座談會，由國史館長陳儀深（右二）主持。 （國史館提供）

國史館今在所屬的台灣文獻館舉辦「窺見戰後台灣：兩蔣日記與臺籍菁英日記的比較」座談會，介紹《蔣中正日記》、《蔣經國日記》、《楊基振日記》等相關史料。國史館長陳儀深表示，這些史料可以作為時代變遷的見證，唯有直視歷史的光與影，才能真正建構出以台灣為主體的史觀。

這場座談會由國史館陳儀深館長主持，與談人包含國立暨南國際大學歷史學系副教授王良卿、國立中興大學歷史學系副教授李毓嵐，以及國史館修纂處處長歐素瑛。

陳儀深指出，適逢中日戰爭結束80週年，國史館責無旁貸關注1945年前後台灣的政治與社會變遷，這段歷史如同「亮光與暗影」交疊，也是希望與矛盾並存的關鍵時刻，一方面隨著二次大戰的落幕，和平的曙光照耀大地；另一方面因台灣省行政長官公署治理失能，不到一年半就爆發二二八事件。

陳儀深說，兩蔣日記與台籍菁英林獻堂、楊基振與吳新榮的日記，可以作為時代變遷的見證，唯有直視這段歷史中的光與影，理解其背後的多重脈絡與複雜性，才能真正建構出以台灣為主體的史觀。

陳儀深表示，透過日記等一手史料的細緻分析，有助於跳脫片面的敘事框架，呈現更立體、更接近歷史真相的「戰後台灣」；他也預告，國史館11月1日將在國立成功大學舉辦「窺見戰後台灣：兩蔣日記與台籍菁英日記的比較座談會」台南場次，將呈現此一研究領域的最新成果。

王良卿指出，1945年二戰結束至1950年韓戰爆發的5年間，是台灣歷史上至關重要的轉型期，台灣從戰後初期被視為民國的「（新）邊疆」，逐步轉變為國府遷台後的「中央」所在地，蔣中正日記中關於台灣的書寫，無論是詳述還是沉默，都深刻映照出戰後台灣在國家治理與身份定位上的特殊處境與矛盾。

王良卿說，蔣中正對台灣日治時期的現代化建設持高度評價，可能與他長期以來對日本尚武文化懷有的某種敬仰有關，而這種文化與制度上的認同，與戰後強力推動的「中國化」政策並不抵觸，反而呈現一種矛盾而微妙的交融，也揭示了「殖民現代性」與「民族主義」之間，並非「非此即彼」的對立關係，而是彼此纏繞、共同塑造戰後台灣面貌的複雜結構。

李毓嵐表示，林獻堂是日治時期台灣人的精神領袖與「議會之父」，戰後初期，林也曾數次與蔣中正會面，其日記不僅是個人思想的記錄，更是台灣戰後歷史的見證，提供了理解地方菁英與中央政權之間複雜關係的重要視角。

歐素瑛則探討蔣中正在戰後台灣接收、二二八事件爆發及善後處理中的政治判斷與決策動向，並延伸分析其與陳儀之間錯綜複雜的互動關係。

