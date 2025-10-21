若台灣內部團結 監委林文程：中國不一定能武力征台

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀請監察委員林文程（右）、專家學者在圓桌論壇討論兩岸情勢。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，監察委員、中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程在圓桌論壇提及，台灣最大的挑戰在於「國家認同」問題，內部不夠團結，而且政黨惡鬥，如果台灣內部能夠團結，中國不一定能用武力征服台灣。

外界關注中國會不會武力犯台，林文程表示，他不能排除這樣的可能性，因為從中共官方文件、中國領導人公開談話來看，從來沒有說要放棄武力，但自己認為中國短期內不會武力犯台，因為中國還沒有準備好。

林文程指出，台灣最大的挑戰在於存在「國家認同」問題，內部不夠團結，而且政黨惡鬥，如果台灣內部能夠團結，中國不一定能夠用武力征服台灣。現在北京對賴總統有很多負面看法，拒絕跟台灣政府對話，不預期兩岸關係能夠獲得改善，但責任也不在台灣。

政治大學國關中心研究員劉復國則說，美中台目前戰略格局有些變化，中國四中全會正在進行，即將頒布一些新政策，中共確定內部政策後，接下來就是川習會。軍事上，外國訪賓來國關中心常關注台海何時會發生戰爭，研判短期間應不會發生。

經濟方面，劉復國提及，台灣許多產業移到美國，但川普總統一上台，對自己的貿易夥伴下手絕不手軟，這是台灣在美中競爭下，面對的很大壓力。20%關稅讓很多台灣中小企業面臨生死存亡，希望川習會後，美中能偃旗息鼓，讓衝突降下來，台灣就像壓力鍋被擠在中間。

劉復國認為，美國川普上任9個月以來，大多關心錢和關稅，本月底美國將公布新版國家安全戰略報告，據外媒報導，美國將聚焦在國家內部，沒有太多餘力關注其他地方，美方認為攘外必先安內，是否還有資源投入西太平洋，這是亞洲各國膽戰心驚的。

他強調，美國和台灣內部政治的變遷，共和黨正全面清洗民主黨留下的點點滴滴，很多美國民眾走上街頭抗議，未來川普的決策能否得到美國民眾支持，還需觀察。至於面對中國的主張，台灣政府要多點彈性，尤其國民黨新的主席上來後，賴政府未來能否站穩腳步，值得關注。

