    首頁 > 政治

    台中教師請「身心調適假」遭刁難 鄭照新及教育局長將「帶頭請假」

    2025/10/21 19:59 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員張家銨（圖）要求台中市副市長鄭照新對身心調適假表態。（記者黃旭磊攝）

    台中市教師申請「身心調適假」，遭校方要求「須先請完7天事假」才核准，引發教師團體不滿，台中市民進黨議員張家銨今天在教育文化業務質詢，要求台中市副市長鄭照新、教育局長蔣偉民表態，鄭照新答詢稱，「他會帶頭請假」，不讓教師請假影響考績。

    行政院增訂公務人員「身心調適假」10月10日起上路，於教育部「教師請假規則」明定公務員每年將有3日身心調適假，併入7日有薪事假計算，請假時得以小時為單位，且不須檢附證明文件，任職機關也不得拒絕或給予不利處分。

    張家銨質詢表示，有教師請假遭到刁難，校方要求先請完7天事假，才能請「身心調適假」，她並當場詢問「在場局處有沒有人請過」，結果台上官員沒人舉手。

    張家銨怒批道，公務機關怕影響考績，誰敢請身心假，連公務員都不敢請假了，教師也不敢，為讓公務同仁安心請假，請鄭副市長帶頭喊支持，讓同仁安心。

    鄭照新答詢稱，身心調適假為中央跟地方全國一制政策，會來研議配合，讓教師受到規定保障不影響考績，「他會帶頭請假，並把握機會宣導。」

    蔣偉民說，身心調適假不是額外假，算在7日事假內，將宣布部分學校配合實施，至於補假預算還在籌備中，也會陸續發函給學校，支持教育局人員跟教師請身心調適假。

