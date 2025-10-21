為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    動作了 !黃國昌被爆養狗仔、駭客 「 網路禁衛軍」對鏡傳媒提告

    2025/10/21 19:51 即時新聞／綜合報導
    週刊上週披露，駭客團當中包括一批支持黃國昌的死忠「蔥粉」，組成網路社團「鬼針草聯隊」。（資料照）

    週刊上週披露，駭客團當中包括一批支持黃國昌的死忠「蔥粉」，組成網路社團「鬼針草聯隊」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌遭爆不只養狗仔，還豢養一批駭客，週刊上週披露，駭客團當中包括一批死忠「蔥粉」組成的網路社團「鬼針草聯隊」。面對指控，「鬼針草聯隊」稍早PO出刑事告訴狀，稱已對鏡傳媒提告。

    《鏡週刊》上週引述引述知情人士消息指稱，臉書有一批死忠蔥粉組成的鬼針草聯隊，每天都會在網上搜尋對黃國昌不利的言論，肉搜原PO個資、出征霸凌黑粉替黃國昌出氣，如同一支「網路禁衛軍」。被點名的鬼針草聯隊隨後反駁稱週刊造謠，對他們造成名譽損害，要求發公開道歉，否則就提告。

    看到週刊一直沒動作，鬼針草聯隊創社管理員今傍晚PO出刑事告訴狀，案由為誹謗罪，「關於鏡媒報導鬼針草一事，今日已正式至地檢署對提出刑事告訴。」網紅「四叉貓」劉宇稍早分享該消息，敲碗駭客集團的頭頭黃國昌也趕快去告，讓真相能夠攤在陽光下。

    鬼針草聯隊表示，已對鏡傳媒提告。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

    鬼針草聯隊表示，已對鏡傳媒提告。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

    鬼針草聯隊PO出刑事告訴狀。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

    鬼針草聯隊PO出刑事告訴狀。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

