接業者警告電話 邱于軒嗆2局官商勾結？都發、工務局嚴正澄清

高雄市議員邱于軒今指出提供民眾檢舉給市府不久，就接到疑似「砂石業者」警告電話，她點名高市都發局、工務局根本官商勾結，兩局緊急聲明，嚴正澄清沒洩漏任何吹哨者訊息。

邱于軒傍晚在工務部門質詢時，提到自己近日只是單純把民眾對砂石場的陳情內容轉給市府，沒多久就接到「業者」警告電話，嗆她「走毋哉路（搞不清楚狀況）」，自己有3個孩子，難免擔心，事後已向警方備案。

她接著點名質疑都市發展局是否洩漏她的資料給業者？又批評工務局管理不當，兩個局處根本官商勾結、狼狽為奸，可惡至極，生氣又能怎樣、這就是高雄。

都發局長吳文彥當場澄清，絕無洩漏議員提供資料的訊息；工務局長楊欽富也強調針對土石場管理一切均依規定處理，都發局、工務局隨後也緊急澄清。

都發局說明，針對今日議員指稱本局洩漏吹哨者訊息予違規土石場業者一事，嚴正澄清絕無此事，該案為匿名民眾透過議員服務處轉請本局處理，政風室業已調查確認，承辦人員並無洩漏檢舉民眾個資及代轉本案議員之情事，議員指控與事實不符。

針對議員關切市府對營建產出物管理責任一事，高雄市政府指出，相關作為均依據內政部國土管理署「營建剩餘土石方處理方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」等中央政策指引辦理，並已於9月中旬啟動緊急應變小組，積極研擬短、中、長期具體對策。

