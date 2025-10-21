比縣長還像縣長！季連成花蓮救災「功成身退」 數萬網友嘆1事......

光復鄉救災進入下一階段，中央災害應變中心前進協調所將轉型，季連成功成身退。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，30公里側溝及下水道清理已全部完成，救災復原今（21日）起進入下一階段，中央災害應變中心前進協調所預計明（22日）轉型為「重建復原」，而總協調官季連成也將功成身退，回到行政院政務委員崗位上，大批網友發聲感謝季連成這20多天的付出。

曾任國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令的季連成，擁有豐富軍事及救災指揮經驗，9月30日起輪任中央前進協調所總協調官，相當有效率的整合中央和地方資源，快速推進重建工作，這段期間每天召開記者會讓外界知道災區復原進度，備受讚譽，而且近日中央計畫並執行光復鄉防颱演練，季連成挨家挨戶視察，展現親力親為的態度，讓外界大讚其做事能力，還有網友拱他出來選花蓮縣長。

而今天季連成宣布救災工作進入新里程碑，中央災害應變中心前進協調所將從「災後救援」轉型為「重建復原」，而他也要回到原本的崗位。他受訪時分享自己近幾週待在災區的心情，「來這邊就是帶著責任來，那責任告一段落了，我想還是要回到我正常的工作業務上面。當然每一次的救災結束，都會有一個成就感，就是說你付出了多少，就會回收多少。」

粉專「打馬悍將粉絲團」今下午分享季連成即將功成身退的消息，表示「謝謝季將軍這20多天的付出，你辛苦了，希望季將軍這樣優秀的人才，未來能繼續為國家做事」。貼文一出馬上湧入超過2萬人按讚，網友紛紛留言「感恩季將軍，辛苦了」、「真的會想念季將軍」、「來不到一個月的處理事情起來比一對夫妻待在長期執政花蓮的還駕輕就熟」、「要不是花蓮縣的縣長無能，就不用辛苦你了」、「在季將軍的身上，了解何謂做事與做秀的差別！」、「季將軍一走就是花蓮災難的開始」、「比縣長還像縣長」、「季將軍走走了，花蓮人自求多福」、「花蓮要變成沒縣長，還有沒鄉長了」。

