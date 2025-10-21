習近平為創造延任正當性 邱垂正：將「統一台灣」當復興指標

陸委會主委邱垂正今日表示，中國是台海及亞太區域和平穩定最大威脅，習近平為創造延任的正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，並積極對外擴張，已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，陸委會主委邱垂正在閉幕致詞表示，中國是台海及亞太區域和平穩定最大威脅，習近平為創造延任的正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，並積極對外擴張，已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。

邱垂正指出，在中國國家主席習近平統治下，中國政治發展出現3個極端趨勢，驅動中共政權加大對台侵略野心與對外擴張。第一、由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」，甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高。

邱垂正談及，第二、鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍事霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，企圖掌握國際事務與規則主導權。第三、習近平為創造延任的正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為中華民族偉大復興指標，並積極對外擴張，已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。

邱垂正也說，中共目前正在召開「二十屆四中全會」，研擬未來5年政策方向，我們將關注中共未來5年的經濟、社會發展目標，以及相關政策變化。

「台灣戰略重要性是無可取代！」邱垂正說，台灣戰略重要性是無可取代、不可或缺，是全球繁榮穩定的基石。首先，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，台海已成為和平繁榮國際秩序的關鍵位置；其次，全球90%的先進晶片均由台灣生產製造，台灣也是人工智慧和ICT全球供應鏈民主聯盟中傑出且可靠的合作夥伴，凸顯台灣是全球高科技供應鏈中不可或缺的合作夥伴。

邱垂正進一步說，台灣更是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國民眾，鼓舞他們去追求自由與更好的生活，顯示台灣的經驗在民主陣營是無可取代。

邱垂正強調，中共上個月舉行「九三閱兵」向世人展現中俄朝伊「CRINK」威權國家集結訊號，已向全球民主國家發出警訊，成為國際社會不可迴避的嚴肅課題。面對中國軍武擴張威脅，我政府將堅定捍衛國家主權，遵循賴總統的兩岸政策，秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力維護台海和平穩定現狀。

邱垂正細數，包括強化國防力量、建構經濟安全及社會韌性、強化與民主國家高科技供應鏈互補夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導力。台灣也持續敞開溝通對話的大門，呼籲中國放棄對台施壓，透過對話交流，減少誤解、誤判，共維台海和平繁榮，這符合區域各方的共同利益。

邱垂正談及，今年是古寧頭戰役勝利76週年，在1949年10月25日這天，我軍民團結一致，守住了中華民國的主權。而中共今年藉著「3個80週年」，一再扭曲、虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事。

他強調，事實上，台灣從未被中華人民共和國統治。我們要再次呼籲中國停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

