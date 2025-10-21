為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新里程碑！考選部國家考試測驗研究中心今啟用

    2025/10/21 18:38 記者林曉雲／台北報導
    新里程碑！考選部今日啟用國家考試測驗研究中心。（圖由考選部提供）

    國考專業研發進入新里程碑，考選部今（21）日揭牌啟用測驗研究中心，將強化國家考試測驗技術研究與精進試題品質。

    考選部長劉孟奇表示，測驗研究中心將在現有基礎上持續精進，建立「研究—應用—改進」的循環機制，未來將在考量國內專業人才供給情境下，逐步試行與精進，讓考試更加貼近工作所需之基礎職能，同時亦將推動「教考用一體化」理念，積極與用人機關協作，使命題方向更切合機關核心職能與實際業務需求。

    考選部於今年8月1日成立「考選部測驗研究中心」，並於今日正式舉行啟用揭牌典禮，典禮由劉孟奇主持，考試院院長周弘憲、副院長許舒翔及考試委員邱文彥、王秀紅、呂秋慧、黃東益及伊萬．納威出席，共同見證國家考選制度邁向專業研究與創新發展的新里程碑。

    周弘憲表示，建立專責測驗研究機構，有助於提升測驗品質進而增加選才效能，測驗研究中心的成立，是考試院長期推動考選制度改革的具體成果，象徵我國考試制度朝向「科學化、專業化」邁進，將為國家人力資源政策奠定更堅實基礎。

    許舒翔則指出，未來無論在公務人員考試或專技人員考試體系中，測驗研究中心都將扮演核心的專業支援角色，提供研究依據與政策建議，成為國家考試持續創新的智庫核心。

    劉孟奇說明，考選部啟用測驗研究中心，代表國家考試測驗研究正式邁入制度化與長期化的新階段，將為提升國家考試品質、精進選才機制及強化公共服務基礎注入新動能。

    圖
    圖
