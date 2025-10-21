鄭麗文當選國民黨主席 李昆穎：若沒被中共操控 請以行動支持國安修法

民進黨籍黨員、前綠委李文忠之子李昆穎籲國民黨主席鄭麗文支持國安修法、拒絕中國介選。（擷取自「李昆穎 穎向板橋」臉書）

鄭麗文贏得國民黨主席選舉，被視為中共介入台灣政黨選舉首例，民進黨籍黨員、前綠委李文忠之子李昆穎爭取提名明年參選新北市板橋區議員，他日前指出，為什麼共產黨支持鄭麗文？如果鄭麗文真的沒被共產黨操控，那就請她以行動證明支持國安修法、拒絕中國介選。

鄭麗文昨接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。

請繼續往下閱讀...

李昆穎於個人臉書粉專PO文提到，攤開國民黨所有候選人的政見，不是要跟中共和談、就是要安排跟習近平會面，爭先恐後地在中國面前求表現。如果一個泱泱百年大黨只能等著中共「翻牌子」、「爭寵」、患得患失地擔心「天子無情」，中共介選不僅構成國民黨喪失黨格的烙印，更是國民黨化為中共台灣黨支部、中共直接控制台灣社會的前奏。

李昆穎說，過去一週，他在板橋掛上看板，也街頭宣講，大聲呼籲國民黨支持國安修法、守護台灣民主，但鄭麗文仍當選國民黨主席。他強調，這不只是國民黨的內部選舉，而是台灣民主體制被滲透的警訊，國安修法是台灣的防線，不分藍綠。

李昆穎認為，國民黨主席選舉不只是國民黨的家務事，身為國會最大黨、無數基層組織與地方黨公職，國民黨深入台灣社會的程度，正是中共執行養、套、殺劇本的理想對象，也是台灣民主的最大隱憂。

李昆穎說，若國民黨投鼠忌器，身為民進黨青年世代，他很樂意向中共欽點人選正式提問：「鄭麗文，為什麼共產黨要支持你？」那天趙少康開記者會抗議中共介選，背後的質問應該是「為什麼選他？不是選我（們）！」

