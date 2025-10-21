閃兵再起小草問為何不抓貪污？ 網神回：抓了你們又說清清白白......

網上有數名疑似小草發文批「貪汙的不抓，抓沒當兵的」，底下有網友神回「貪汙抓了你們又說清清白白」。（圖翻攝自Threads）

演藝圈「閃兵風波」再起，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰涉嫌閃兵遭逮，坤達則因出國，預計明天（22日）返台，落地將拘提到案。網上有數名疑似小草發文批「貪汙的不抓，抓沒當兵的」，結果底下有網友神回「貪汙抓了你們又說清清白白」，讓其他鄉民笑翻。

有數名小草今天（21日）在Threads上發文，「很認真的問，當兵會對國家帶來什麼利益嗎？貪汙的不抓，詐騙的不抓，作奸犯科的不抓，抓沒當兵的？真的看不懂」、「不抓通緝犯，去抓逃兵藝人，我們政府生病了嗎？外面通緝犯比逃兵藝人多千倍，我們的安全才是重點吧 」。

相關貼文一出馬上掀起熱議，有不少人留言砲轟，其中一名網友狠酸「貪汙抓了你們又說清清白白（指前民眾黨主席柯文哲）」，笑翻其他鄉民，「真的笑爛」、「貪污的抓了喔，抓了你們又說他清白，好奇怪喔」、「國家安全都是別人的責任嗎？」、「真的無法理解草腦的智商」、「不會問問題還是乖乖安靜就好」、「犯法就是抓，有問題嗎？」、「草堂什麼都有，就是沒有一個正常的人」。

