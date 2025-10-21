為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    PO與高市早苗合照 吳釗燮日文道賀：台日就像一家人一樣！

    2025/10/21 18:05 即時新聞／綜合報導
    吳釗燮分享與高市早苗的合影（圖翻攝自吳釗燮X平台）

    吳釗燮分享與高市早苗的合影（圖翻攝自吳釗燮X平台）

    自民黨總裁高市早苗今天（21日）獲得國會指名成為日本首位女首相，我國前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮特別在X平台以日文恭賀高市，表示台灣會持續和日本密切合作，共同推動自由開放的印太願景。

    日本臨時國會今天開議進行首相指名投票，高市早苗獲得多數支持，成為日本第104任首相。隨後，吳釗燮透過X平台分享自己過去與高市的合影，並以日文表示：「恭喜高市早苗眾議員當選日本首相！台灣會持續跟日本密切合作，共同推動自由開放的印太願景。台日之間共享民主、人權的普世價值，也有著促進彼此繁榮發展的共同利益，雙方情誼深厚，就像一家人一樣」。

    高市的政治生涯深受前首相安倍晉三提拔與影響。2006年安倍首次執政時，她首次入閣，擔任內閣府特命擔當大臣；2014年，安倍再度執政時任命她為日本首位女性總務大臣。高市與安倍派「清和政策研究會」關係密切，為黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第9條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，被外界視為「安倍路線繼承者」。

    在外交與安全政策上，高市將日美同盟視為日本外交與安全的基石，她強調在中國、北韓與俄羅斯軍事活動日益頻繁的情勢下，日美必須加強合作，共同應對挑戰，提升嚇阻力與反應力。另外，高市對中國立場強硬，長期關注台海局勢，主張「台灣有事就是日本有事」；她還說，雖然日本與台灣無正式邦交，但在經濟、科技與人道領域的實務合作「應該更加深化」。

