    首頁 > 政治

    澳洲跨黨派國會議員訪台 林佳龍：台灣願建構非紅供應鏈捍衛民主

    2025/10/21 17:46 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（中）與澳洲國會議員團眾議員喬傑納斯（左四）、眾議員契斯特（右四）及參議員寇貝克（左二）合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（中）與澳洲國會議員團眾議員喬傑納斯（左四）、眾議員契斯特（右四）及參議員寇貝克（左二）合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（21）日午宴歡迎澳洲跨黨派國會議員團。林佳龍表示，台灣願與澳洲及理念相近國家共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，攜手捍衛民主價值與印太地區的和平繁榮。

    外交部說明，訪團成員由澳洲國會「移民聯席委員會」主席喬傑納斯（Steve Georganas）、「影子退伍軍人事務部長」契斯特（Darren Chester）及參眾兩院「選舉事務聯席委員會」副主席寇貝克（Richard Colbeck）組成。

    林佳龍表示，台澳同為理念相近的民主夥伴，致力維護自由開放的印太地區，台澳經濟具高度互補性，澳洲是台灣最大的能礦供應國，且是我國赴海外留學人數第二多的國家，澳洲也是台灣第8大貿易夥伴；台灣是澳洲第6大出口市場，彼此經貿往來密切。

    林佳龍表示，感謝澳洲國會長期在國際場域為台灣發聲，例如去年通過友我動議，支持台灣的國際參與，台灣願與澳洲及理念相近國家共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，攜手捍衛民主價值與印太地區的和平繁榮。

    外交部表示，台澳雙邊近年來在全社會韌性、能源、科研、教育、原民文化、運輸安全等領域的合作逐步深入。這次澳洲國會訪團來台，有助於促進台澳兩國情誼，並持續深化兩國互惠互利的友好關係。

