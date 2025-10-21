陸委會提兩岸政策「四個不變」 邱垂正：台灣絕對不會投降

陸委會主委邱垂正（右）。（記者陳鈺馥攝）

陸委會主委邱垂正今日在「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會閉幕致詞表示，我國政府兩岸政策有「四個不變」：一、捍衛主權的決心不變。二、維護兩岸和平穩定現況的努力不變。三、致力於在兩岸平等互利的基礎上，進行健康有序的對話與交流的承諾不變。四、致力於世世代代守護自由民主生活方式的決心不變。邱垂正並強調，永遠不會屈服於來自中國的武力威脅和日益加劇的壓力，台灣絕對不會投降。

邱垂正指出，美中台關係正處於二戰以來最複雜、最關鍵的時刻。中美領導人可能在不久的將來會晤，中共正在召開「二十屆四中全會」，此時此刻，探討美中台關係至關重要。

邱垂正談及，自2016年蔡英文總統當選以來，我國政府一直以維護台海和平穩定現況為基礎，推動兩岸政策。我國政府的立場堅定且一貫，也符合國際社會的期待和兩岸人民的福祉。

邱垂正表示，我方一直不遺餘力地維持現狀，並維護兩岸關係的和平與穩定。我們維護台灣的民主、自由、人權、法治和普世價值，維護台海和平與穩定。

邱垂正強調，雖然兩岸互動對話較以往有所降溫，但希望雙方能夠在相互尊重、對等尊嚴的基礎上，不設任何政治前提坐下來談。我們希望對岸領導人能展現智慧和靈活性，以實現兩岸共贏的未來。

邱垂正進一步說，多年來，台灣堅持維持台海現狀的政策，但台海局勢並非一成不變、風平浪靜，而是瞬息萬變。究竟是誰在試圖單方面改變、破壞現狀？是北京當局不斷升級施壓，試圖抹殺中華民國台灣的主權，威脅台海和平穩定的現狀，以及台灣人民的福祉。

對於中國對台政策，邱垂正直指，中國對台政策僵化、消極，缺乏彈性。他們堅持要求台灣接受所謂的「九二共識」，並將其定義為「一個中國原則」。

邱垂正批評，如果接受九二共識，就意味著我們接受台灣是中華人民共和國的一部分，接受中國統一的框架和進程。正因如此，我們基於台灣主權和民主原則，過去沒有、將來也不會接受任何政治前提條件。

邱垂正說，台灣拒絕接受中共的政治前提及其統一台灣的最終目標，因此面臨來自中國的挑戰和日益加劇的壓力，例如軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、法律戰和社會滲透。中共也對台灣採取一系列認知作戰、統戰和灰色地帶策略。

邱垂正強調，儘管台灣面臨前所未有的壓力，但我們捍衛主權和民主制度的決心從未如此堅定，這是我們的底線。在這一點上，沒有任何妥協的餘地。永遠不會屈服於來自中國的武力威脅和日益加劇的壓力，台灣絕對不會投降（Taiwan never surrenders）。

邱垂正表示，我國政府對兩岸關係和平穩定的政策承諾將維持不變，政府保持不挑釁、不冒險的態度，以防止台海爆發嚴重衝突。身為國際社會負責任的一員，如果北京當局真心希望解決兩岸分歧、改善兩岸關係，我方願意在對等、尊嚴原則下，促成有意義的對話。只要秉持理性、平等、相互尊重的原則，我們願意與北京當局共同努力，為維護台海和平穩定，達成雙方均可接受的安排，這是我們共同的責任。

他強調，台灣人民不可能將未來寄託在中共領導人的善意上。未來，我們將落實賴總統提出的「和平四大支柱」行動計劃，捍衛台灣的民主與繁榮。這四大支柱分別是：一、強化國家自衛能力及非對稱作戰能力。二、提升經濟安全，增強供應鏈與社會韌性。三、持續與理念相近的民主國家建立夥伴關係。四、建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

