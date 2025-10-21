央廣案工程師陳情資安疑慮?洪婉臻：北市府相關單位沒掌握

央廣網站遭駭，北市議員洪婉臻今天質詢市府秘書長李泰興、政風處長高伯陽。（翻攝北市議會直播）

中央廣播電台網站遭駭事件延燒，北市議員洪婉臻今（21日）質詢市府秘書長李泰興、政風處長高伯陽，洪婉臻表示，央廣涉案吳姓工程師，不僅向黃國昌陳情，也曾向1999通報、陳情相關資安疑慮，但相關單位直到現在都沒掌握情況，要求回溯調查、建立府級跨局處通報制度及資安白名單、重新審視資安外包風險。

洪婉臻表示，央廣案的涉案廠商「創蹟數位科技有限公司」曾在107、108、109、112年共取得北市5件標案，承包北市文化局、建管處標案，不過創蹟董事長在中國四川有開公司，向黃國昌檢舉的吳姓工程師，也曾在9月17日跟台北市府的1999陳情，還跟廉政署檢舉，不過直到現在北市府都沒有掌握情況。

請繼續往下閱讀...

洪婉臻直批，有關標案的事情，政風處本來就該站在第一線好好瞭解，吳姓工程師檢舉的內容包含，第一，是否涉及中國地區開發人力或第三地委外或是轉委外。第二，交付品質是否符合政府資訊服務的資安與架構設計標準。第三，AWS架構是否存在錯誤或系統監控機制不足。第四，是否違反敏感性或國安採購相關規定。

洪婉臻強調，主要的檢舉內容跟政風處有密切關係，且創蹟的董事長跟董事背後都有中國公司，資訊局表示北市府的標案，都不應該有中國影子產生，但是吳姓工程師早在9月就跟北市府檢舉，結果市府官員到現在都還不知道。政風處長高伯陽則說明，只要有檢舉都一定有收到，但是現在仍在釐清結果當中。

洪婉臻指出，創蹟得標的標案，有北流、優化網頁的，網站的製作案，甚至民眾要去北流申請租用場地，租借系統都需要登錄身分證的，還需要正反面上傳，裡面都有民眾個資外洩的疑慮，結果你們到現在都沒有掌握，台北市民的個資誰來把關？洪婉臻強調，資安問題不容小覷，要求回溯調查，建立府級跨局處通報制度以及資安白名單，也需重新審視資安外包風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法