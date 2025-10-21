國軍今年已招募1.3萬人 留營率提升至86.7％

國防部今年度截至9月底招募人數1萬3030員。（資料照）

國軍透過調整放寬招募徵選條件、調整待遇等措施，盼提升國軍招募效益。國防部最新書面業務報告指出，國防部今年度截至9月底招募獲得數1萬3030員，階段獲得率109.1%，留營率也顯較以往提升，為86.7％。

立法院外交及國防委員會23日將邀請國防部部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。書面報告今日送抵立院。

請繼續往下閱讀...

國防部書面業務報告指出，國軍持續透過完善編組、深耕校園、媒體宣傳、精進報名流程、適度調整放寬招募甄選條件及調整待遇等措施，提升招募效益。

國防部指出，114年度招募目標1萬4563員，截至9月30日招募階段計畫數1萬1940員，階段獲得數1萬3030員，階段獲得率為109.1%。以軍校正期班為例，年度計畫數1476員，在各軍事院校戮力下，獲得數1687員，獲得率114.3％。國軍將持續運用階段節點管制與資源分配，確保 如期如質達成年度目標。

留營率方面，國防部指出，今年度截至9月底留營率為86.7％，顯較以往提升；不適服人數也較同期減少1千餘員，有效提高留營意願。

為改善官兵服役環境，國防部積極推動國軍老舊營舍整建，目前「興安專案」計畫執行103案，已完工87案，尚餘16案執行中；另於去年核定115至120年執行「展興專案」，規劃優先辦理官兵營舍及備勤大樓新建工程新建工程16案、職務宿舍新建工程9案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法