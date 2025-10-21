藝人閃兵案延燒 顧立雄：預計明年4月頒布新體位標準

國防部長顧立雄。（資料照）

新北檢警偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今早再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂團員廖允杰等8人，朝妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪嫌方向偵辦。國防部長顧立雄今表示，會加速檢討頒布新的體位標準。媒體追問，傳出修正的體位標準可能明年4月上路；顧回應，預期是如此，能否盡速還在確認中。

新北檢警今年2月、5月搜索偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案。新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。檢警今展開第3波搜索行動，將相關人拘提到案。

請繼續往下閱讀...

針對外界關注涉案人士是否在三軍總醫院複檢，顧立雄下午於立法院備詢前受訪表示，還要和軍醫局確認，因為這是過去舊案，不過在上一次閃兵案發生時，有做相關討論，即大部分的人好像都有假冒高血壓的狀況，因此三總複檢時要來住院，做24小時的檢測，避免由「槍手」代替掛監測儀器，這部分也會繼續和內政部研討，避免再有類案發生。

顧立雄也說，體位標準會加速進行檢討，未來會頒布新的體位標準。至於是否明年4月上路？顧回應，預期如此，看能不能加速要再了解。

