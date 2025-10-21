藍營若要會見習近平卓榮泰提2條件 鄭麗文：當作正面鼓勵

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文表達願與中國國家主席習近平會面，行政院長卓榮泰表示，鄭若能夠站在中華民國主權不被侵犯剝奪，且不改變台灣人民自由民主的生活方式的前提下與習近平見面，他會予以期待。對此，鄭麗文今日下午受訪表示，會把卓揆這番話當作正面的鼓勵，更期盼執政黨體認到百姓對兩岸和解的殷殷期盼，他們如果能從現在就遞出橄欖枝，緩和兩岸劍拔弩張的局勢，那真的是大家共同期待的。

鄭麗文說，能夠從民進黨政府的閣揆口中說出這樣的正面期待的話語，非常珍惜也知道非常難得，當然這番話有前提、有所保留，但基本上還是正向看待未來的國民黨主席能與共產黨主席或總書記做兩岸交流，也希望兩黨的交流，未來能為兩岸的和平鋪下更好的道路或橋樑，更期待執政黨與政府，若能有共同的體認了解到百姓對兩岸和解的殷殷期盼，他們如果能從現在就遞出橄欖枝，緩和兩岸劍拔弩張的局勢，那真的是大家共同期待的。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，鄭麗文當選後中共軍機擾台的頻率降低很多，是否習近平給的紅利？對此，鄭麗文表示，現在來自各界有非常多的聯想，各種議題寫了很多劇本，她寧可這樣子看待，是不是這樣並不能確定，那如果真的是這樣子，代表國民黨主席的產生與過程中，已經啟動了對兩岸往和平方向發展的善意螺旋、正向的螺旋，這是好事，也是國民黨要扮演的角色，不要坐視兩岸因為無謂的仇恨與對立、負面的螺旋，到最後萬劫不復，這絕對不是對台灣人民有利的。

鄭麗文強調，在這次選舉過程中一直強調要拚和平、拚經濟，來自產業界是多麼高度的焦慮，兩岸和平對台灣的經濟至關重要，不管如何，只要能降低任何可能的軍事衝突，這都是台灣內部所有的政黨應該努力的方向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法