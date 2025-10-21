為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    狗仔風波延燒！這家媒體登記地址是黃國昌服務處 負責人是小姨子！

    2025/10/21 17:47 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔」爭議，繼《菱傳媒》、《民報》後，又有一家媒體被爆出疑似和黃國昌狗仔集團有關係，登記地址竟與黃國昌的服務處同一個！

    黃國昌涉養狗仔跟監政敵風波持續延燒，幾乎每天都有新料被踢爆，引發台灣社會關注。周軒今天（21日）下午在臉書貼出「恆合營造有限公司」旗下《科技新報》的登記資料，資本額為1億元，登記地址為新北市板橋區雙十路1段6號。

    接著周軒又貼出黃國昌板橋服務處的Google資訊，發現地址竟然和《科技新報》的登記地址一模一樣，直呼「有這麼巧的事情嗎？」

    值得一提的是，恆合營造公司負責人為高翬，是黃國昌妻子高翔的妹妹，也是今天被週刊爆出來疑似支付狗仔薪資的凱思國際金主。

    網友紛紛表示，「到了藍白最愛的連連看了，居然是餿水！」、「我太太的爸爸非常不高興」、「Technews也是他們的，真的有嚇到我，媒體這塊介入很深」、「趕快去問他太太的妹妹」、「黃嫌：我太太的妹妹根本要我不要回答這種白癡問題」、「實在是太離譜了」。

