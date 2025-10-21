為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    至9月逾3千架次共機越中線 國防部：由演轉戰風險增加

    2025/10/21 16:26 記者黃靖媗／台北報導
    中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

    中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

    中共對台威脅、襲擾不斷，國防部最新書面業務報告指出，今年截至9月底，共有3003架次共機逾越海峽中線，共軍以每月3至4次頻率執行「聯合戰備警巡」，增加「由訓轉演、由演轉戰」風險，國軍藉共同情報圖像系統，提升全面情報感知能力，也藉由跨國交流合作管道，共享情報資源與技術，嚴密掌握中共軍事行動的關鍵預警徵侯。

    立法院外交及國防委員會23日將邀請國防部部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。

    國防部書面業務報告指出，今年截至9月底止，共計3003架次共機逾越中線，各型作戰艦2000艘次，駛入我應變區活動，共軍以每月3至4次的頻率執行「聯合戰備警巡」，且各型機、艦逾越海峽中線頻次也逐漸攀升，壓縮我預警及應處時間，不但升高台海緊張局勢，也增加「由訓轉演、由演轉戰」風險。

    國防部指出，中共常態性增派海警船於我金、馬周邊水域巡邏，且多次逾越中線或進入外（離）島禁（限）制水域騷擾，除測試我反應，亦企圖達成其「台海內海化」目標。

    針對中共93閱兵，國防部指出，國軍以「料敵從寬」態度，持續嚴密掌握研析；共軍意圖增加對周邊國家軍事威懾力度，但也凸顯中共對印太區域安全穩定，乃至於全球安全情勢，已構成多重威脅與挑戰。

    國防部表示，針對共軍在我國周邊海空域活動的情形，國防部除了持續籌建長航時之無人飛行載具，搭配高解析度成像、雷達、紅外線等感測裝備，提升國軍偵蒐海空範圍與準確度，同時透由共同情報圖像系統，整合多方情源，以達訊息共享、同步掌握的目標，提升全面情報感知能力，也藉由跨國交流合作管道，共享情報資源與技術，嚴密 掌握中共軍事行動的關鍵預警徵侯，評估當前敵軍行動及未來可能行動模式。

