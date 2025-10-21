邱垂正質疑配合習近平國家統一 鄭麗文：不要裝傻裝不懂

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文昨接受專訪表示，有意與中國國家主席習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。陸委會主委邱垂正今（21）日受訪痛批，重點是「通關密語」要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？對此，鄭麗文今日下午受訪表示，陸委會主委不要裝傻、裝不懂，以他的身分與位置，應該要更嚴肅慎重的面對兩岸關係。

鄭麗文說，眾所周知兩岸就是在李登輝前總統時期的九二共識，開啟了兩岸破冰交流，到了馬英九前總統八年任內，看到兩岸擴大和平交流也讓中華民國參與國際的空間擴大，所以九二共識所謂的兩岸通關密語，就是全民期待的兩岸和平穩定的關係，畢竟這些年來兩岸的劍拔弩張，甚至於讓大家感受到兵兇戰危，已經不是台灣人民的憂慮，也是區域及國際社會的高度憂慮，難道民進黨政府毫不自知嗎？

對於有南部藍營議員呼籲鄭麗文，親中會讓中間選民嚇跑，應該到地方來了解基層的想法，鄭麗文表示，這些都是過慮了，選舉已經結束了，希望選舉的激情也能慢慢恢復平靜，相信在未來國民黨一定會展現新的氣象，大家一定會團結。

鄭麗文還說，來自民進黨的貼標籤這件事，已經是老議題，民進黨的反中、抗中牌已經嚴重失靈，甚至引起反感，他們還要這樣無謂的貼標籤，受傷的不會是國民黨，反而是民進黨，希望民進黨三思，不要老是用這種負面選舉，呼籲台灣政黨停止過去長期的惡鬥內耗導致的台灣空轉，真的希望台灣的政黨競爭回歸良性正面。

