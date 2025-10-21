為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    APEC峰會月底韓國登場 徐斯儉、吳誠文、楊珍妮隨團

    2025/10/21 16:53 記者陳昀／台北報導
    亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，總統府今天舉行行前記者會公布代表團名單，除了總統府資政林信義今年第五度出任我國領袖代表外，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等政府高層都將隨團出席。（記者羅沛德攝）

    首次上稿16:12
    更新時間16:53（更新內文與標題）

    亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，總統府今天舉行行前記者會，據掌握，除了總統府資政林信義今年第五度出任我國領袖代表外，國安會諮委徐斯儉、國安會副秘書長趙怡翔、國科會主委吳誠文及行政院政務委員楊珍妮將隨團出發。

    據了解，APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表團與去年相同，包含宏碁股份有限公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵。

    對於賴總統交付代表團向國際傳遞台灣3大主張，5度出任我國領袖代表的林信義表示，他將善用這次機會積極交流，並分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

