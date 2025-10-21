為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    APEC峰會將登場 林信義：積極交流、展現台灣AI創新成果

    2025/10/21 15:59 記者陳昀／台北報導
    2025年APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德決定再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。林信義21日出席總統府記者會。（記者羅沛德攝）

    2025年APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德決定再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。林信義21日出席總統府記者會。（記者羅沛德攝）

    亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，總統府今天舉行行前記者會，賴總統交付代表團對外傳遞台灣3大主張，5度出任我國領袖代表的林信義表示，他將善用這次機會積極交流，並分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

    林信義表示，感謝總統的託付，讓他再次代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議。今年主辦國韓國，是以人工智慧及因應人口變遷作為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。

    林信義指出，全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。亞太地區作為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC 21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）佔全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

    林信義表示，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在人工智慧的發展上也占有重要的地位。我們有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

    林信義說，他將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴總統的3項任務指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播