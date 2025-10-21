APEC峰會將登場 林信義：積極交流、展現台灣AI創新成果

2025年APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德決定再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。林信義21日出席總統府記者會。（記者羅沛德攝）

亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，總統府今天舉行行前記者會，賴總統交付代表團對外傳遞台灣3大主張，5度出任我國領袖代表的林信義表示，他將善用這次機會積極交流，並分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

林信義表示，感謝總統的託付，讓他再次代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議。今年主辦國韓國，是以人工智慧及因應人口變遷作為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。

林信義指出，全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。亞太地區作為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC 21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）佔全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

林信義表示，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在人工智慧的發展上也占有重要的地位。我們有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

林信義說，他將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴總統的3項任務指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

