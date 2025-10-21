為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    APEC峰會登場在即 賴總統揭台灣3大主張貢獻世界

    2025/10/21 15:49 記者陳昀／台北報導
    2025年APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德決定再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。總統賴清德（左）21日與林信義（右）出席總統府記者會。（記者羅沛德攝）

    2025年APEC峰會10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德決定再度請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。總統賴清德（左）21日與林信義（右）出席總統府記者會。（記者羅沛德攝）

    亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，賴清德總統今出席APEC代表團行前記者會，交付我國領袖代表、總統府資政林信義向國際傳達台灣的3大重要主張，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，台灣將透過深化區域合作和創新來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

    賴清德表示，特別感謝林信義資政接受邀請，再次擔任領袖代表，率團出席APEC會議，去年林信義也代表國家率團遠赴秘魯利馬出席APEC經濟領袖會議，不僅與各國領袖密切互動，增進台灣的國際能見度，也促成我們和其他區域內的經濟體，展開進一步的合作。

    賴清德指出，APEC是亞太地區最重要的經貿合作組織，台灣從1991年成為正式會員以來，一向都積極參與，並做出許多具體貢獻，深獲其他經濟體的肯定。今年APEC的主題是，「打造永續明天」，聚焦在「連結、創新、繁榮」3大議題，也與我們的政策目標方向一致。

    賴清德表示，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，我們要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

    賴總統也期許林信義領袖代表今年與會時，向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣下列3項重要主張：第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

    第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。我們正在從「製造」轉向「創造」，我們非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

    第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。面對人工智慧重塑全球經濟與社會秩序，我們要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。

    賴清德說，相信藉由林領袖代表豐富的經驗，台灣將能和APEC成員，針對共同關切的議題，加強交流，並開創在各領域合作的機會，代表團團員都是協助台灣走向世界的重要力量。

    圖
    圖
