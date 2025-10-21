去年度政黨政治獻金 民眾黨短絀4625萬元、總支出超越藍綠

監察院。（資料照）

監察院今日公布去年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨扣掉支出後結餘4691萬餘元、國民黨扣掉支出後結餘1363萬元，僅民眾黨扣掉支出後去年度竟負4625萬3002元。此外，民眾黨去年度總支出為9175萬餘元，遠高於藍、綠兩大黨。

據監察院公布去年政治獻金資料，民進黨總收入1億1659萬3939元，包含個人捐贈9433萬5429元、營利事業捐贈1815萬3300元、人民團體捐贈41萬3998元、匿名捐贈365萬332元，以及其他收入4萬880元；總支出6968萬646元，包括人事費用2623萬1036元、業務費用2590萬2191元、公關費用22萬3900元、選務費1440萬8467元、捐贈推薦的公職候選人競選費50萬元、雜支28萬7052元、返還捐贈212萬8000元。

國民黨總收入8901萬5327元，含個人捐贈7395萬6736元、營利事業捐贈1409萬20元、人民團體捐贈48萬2000元、匿名捐贈42萬7095元，以及其他收入5萬9476元；總支出7537萬5661元，包括人事費1439萬4308元、業務費4484萬2689元、選務費340萬2480元、捐贈推薦的公職候選人競選費1010萬元等。

民眾黨收入共4260萬6712元，包括個人捐贈3267萬7319元、營利事業捐贈294萬9157元、人民團體捐贈0元、匿名捐贈676萬953元、其他收入21萬9283元；總支出9175萬796元，包含人事費5916萬3804元、業務費用2318萬3784元、選務費用520萬元、繳庫2萬8360元、雜支309萬8359元、返還捐贈107萬6489元。

在三黨結餘比較上，民進黨前年結餘為負2587萬5753元、去年結餘4691萬3293元；國民黨前年結餘586萬5896元，去年結餘1363萬9666元；民眾黨前年結餘1356萬5767元，去年則變為負4625萬3002元。

