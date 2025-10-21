賀高市早苗當選日本首相 賴總統：深化半導體、AI合作 台日邁向新局

高市早苗當選日本首位女首相，賴清德總統今天在臉書表達恭賀。（圖取自賴清德臉書）

日本臨時國會今開議投票，自民黨總裁高市早苗獲得國會指名成為日本首位女首相。賴清德總統今天在臉書表達恭賀，並提及4月雙方見面時曾針對印太區域情勢與雙邊經貿合作交換意見，面對全球供應鏈重組的關鍵時刻，他和早苗都深刻體認，推動台日在半導體、能源及AI等領域的合作，能讓台日關係邁向新里程碑。

賴清德表示，恭喜高市早苗女士，當選日本第104任首相！高市首相以堅定的民主信念，長期關注印太區域和平與科技發展。同時，高市也是台灣堅定的友人，他要代表台灣人民，向高市早苗首相表達誠摯祝賀。

賴清德憶及，今年4月他和高市早苗首相見面時，雙方針對印太區域情勢與雙邊經貿合作交換許多寶貴意見。尤其面對全球供應鏈重組的關鍵時刻，雙方都深刻體認，推動台日雙邊在半導體、能源及人工智慧等領域的合作，能夠讓台日共榮發展，讓台日關係邁向新的里程碑。

賴清德重申，台灣與日本是共享價值的堅實夥伴。我也要感謝石破茂前首相任內對台灣的支持。祝福高市首相所領導的日本新政府，順利推動各項國政，國家發展昌盛；並期盼台日情誼持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。

