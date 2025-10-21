談中共對台3大軍事行動 國防大學教授：解放軍已做好武統準備

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀請軍事學者分析中國對台軍事部署。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀請軍事學者分析中國對台軍事部署。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤示警，政治上來說，中共不想進行武統，但解放軍已經做好武統準備，並持續進行必要的作戰準備，也藉灰色地帶作戰來操練前線部隊。

馬振坤表示，中共對台軍事行動主要分為三類，第一是「灰色地帶作戰」，在台海周邊對台灣進行騷擾。第二是「有限的局部衝突」，這種會是台海兩邊的對稱衝突。第三是「全面性戰爭的衝突」，台灣要做好中共武力犯台的防範。

請繼續往下閱讀...

馬振坤分析，中國可能會佔領台灣離島，通常我們會視此為全面戰爭的一個環節，但中共解放軍也可能佔領一些台灣離島後，就停止衝突了，所以必須注意第二種「有限的局部衝突」也會發生在台灣。

馬振坤進一步說，中共「灰色地帶作戰」主要有三大目的，第一是製造絕望和投降主義心理，第二是消耗戰，消耗台灣軍隊的能量。第三是看不見的，其實灰色地帶作戰是可以協助解放軍操練，尤其習近平下令要在2027年前做好攻台準備，所以中共已經在做戰爭準備了，並藉由灰色地帶騷擾來操練前線部隊，但這樣的情況，在目前的台灣沒有被正眼看待。

馬振坤談及，台灣民眾對灰色地帶作戰已經麻痺了，灰色侵擾也讓兩岸關係持續惡化，如果中國軍機艦每天擾台，兩岸關係怎會好呢？

馬振坤也說，中共在阻止台灣獨立的可能性，也有意奪取台灣的外島。其實解放軍要武力進犯台灣，不用先佔領離島，就可以直接攻台的。因為先去拿離島，將讓台灣警覺以及有時間進行軍事動員，美國也會有時間協防。

對於中共目的，馬振坤談及，中共第一要完成統一大業，第二是推進中華民族偉大復興，而中國認為要收復台灣才能完成偉大復興，第三是要成為世界軍事霸權。

他分析，全面開戰也有三大影響，等同對美國及在太平洋開戰，第二是傳統戰爭會升級為核戰，因為中美兩國都有核子武器。第三是統一戰爭將升級為國家的生存戰，但中國並不想把台海戰爭變成國家生存戰。

馬振坤示警，政治上來說，中共不想進行武統，但解放軍已經做好武統的準備，並持續進行必要的作戰準備。他透露，中共登陸船日前距離台灣邊境只剩12海浬，中國軍機也迫近台灣領空，近期中國海研船也在台海周邊進行海事衝突的演習。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤。（記者陳鈺馥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法