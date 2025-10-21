中國管制稀土 外交部研議打造礦物非紅供應鏈、強化我戰略角色

立法院明日將邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」。（資料照）

中國近期擴大針對稀土的出口管制。外交部最新書面報告指出，我國將研議在台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等既有機制下，打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」，強化我國在台美合作的戰略角色。

立法院明日將邀請外交部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席，並備質詢。外交部書面報告今日已送抵立院。

外交部透過書面報告指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，已於美東時間9月底在華府與美國貿易代表署及商務部就對等關稅等經貿議題進行第5輪實體磋商。

外交部說明，我方將秉持國家利益及產業利益持續與美方磋商，總統賴清德也已公開表示，美方所公布的稅率僅為暫時性措施，執政團隊必將再接再厲，持續爭取合理稅率，待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美貿易協議。

台美關係方面，外交部表示，近期台美經貿關係及產業合作穩步推進，美國政府於本年7月推出「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），旨在維持美國在全球AI競賽中大幅領先，基於台灣硬體優勢及台美高科技互補關係，外交部與相關部會合作，評估與美方在AI領域之潛在合作點，期與美國強大軟體生態系結合，透過「軟+硬」模式深化合作，也有助我廠商國際布局。

針對中國最近宣布的稀土出口管制，外交部指出，美國已表示將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其他亞洲民主國家合作，集體回應中國的稀土出口管制措施，外交部歡迎美方加強與歐洲及亞洲等民主夥伴合作共同建立稀土及關鍵礦物供應鏈。

外交部表示，我國將研議在台美EPPD等既有機制下就相關議題進行交流及合作，共同打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」，不僅有助強化台灣半導體產業韌性，也有利推動「台灣投資美國隊」，強化我國在台美合作的戰略角色。

