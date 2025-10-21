跟拍人和國安關聯在哪？吳宗憲：綠控黃國昌涉「國安法」毫無道理

國民黨立委吳宗憲。（匯流新聞網提供）

民眾黨立委黃國昌被爆料擁狗仔集團跟監政治人物，民進黨立委王義川日前赴北檢告發黃國昌等人。對此，國民黨立委吳宗憲今接受媒體人黃光芹專訪時表示，提告屬於憲法保障的訴訟權，但「分他字案」不代表有罪，呼籲媒體與名嘴不要誤導國人。吳也說，綠營指控黃國昌涉「國安法」毫無道理，請問跟拍人和國安的關聯性在哪裡？

吳宗憲表示，要告誰都是權利，但提告就會被分他字案，不代表檢方認為有罪。他舉例，就算有人提告「王義川勾結火星人佔領地球」，檢方也會受理並分案，但這不表示就有犯罪事實。不少名嘴與政治人物刻意誤導大眾，聲稱某人已遭檢方「重大刑案分他字案調查」，讓社會誤以為被告人已構成犯罪，社會各界應清楚分辨提告與定罪的差別，不要被政治操作牽著鼻子走。

吳宗憲也說，綠營指控黃國昌涉「國安法」毫無道理，「請問跟拍人和國安的關聯性在哪裡？」他強調，若涉及偷拍或跟監行為，應適用的條文是「刑法」妨害秘密罪或「個資法」，與「國安法」根本沒有直接關係，「若硬要說是重大刑案，那我也服了你」。

關於聯合政府議題，吳宗憲表示，所謂的「聯合政府」在內閣制國家本是常態，各政黨間合作組閣是民主政治的基本精神，但民進黨卻刻意將其抹黑為分贓，誤導社會認知。在多數內閣制國家中，執政黨與在野黨合作、共組內閣相當普遍，「這不叫分贓，而是制度設計的本質」。

吳宗憲表示，台灣採取的是總統制，我們產生了一個權力極大、卻不需負責的總統，行政院長與內閣成員幾乎全都聽命於總統一人。過去歷任總統在內閣組成上尚有「自我節制」，例如陳水扁、蔡英文第一任總統時皆納入不同黨派人士，但總統賴清德上任後則完全未有跨黨用人，展現出用人唯親的態度，「內閣裡幾乎只剩下賴總統要的人才，沒有不同聲音，這不利國家治理。」

吳宗憲強調，人才是國家的資源，若能廣納各界菁英，對施政只有好處。他也重申，真正的聯合政府不只是「我黨執政、用他黨人才」，而是必須透過制度設計，讓政黨共享執政責任，「目前台灣的情況連聯合政府的雛形都談不上」。

針對藍白合作議題，吳宗憲直言，在國家利益與全民利益優先的時代，政黨應放下私利尋求最大共識。他強調，2026地方選舉若未能攜手合作，「2028大選幾乎不用想贏」。吳宗憲呼籲雙方領導層與基層支持者皆應接受黨中央的制度安排，團隊優先，個人退居其次，唯有如此才能真正撼動民進黨的執政優勢。

