    首頁 > 政治

    檢警再追閃兵藝人 卓榮泰：盡義務時應勇敢承擔

    2025/10/21 15:02 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰21日赴立法院施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰21日赴立法院施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    新一波「閃兵風暴」再掀演藝圈震撼，檢警今早針對陳志明為首的「閃兵集團」展開第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等人，行政院長卓榮泰今日表示，無論是一般的服役或替代役，都是國民應盡的義務，站在國民、國家的立場上，盡這個義務的時候，應該勇敢的承擔。

    國民黨立委蘇清泉今日於施政總質詢時表示，藝人閃兵案頻傳，今天又有多名藝人被約談、上銬，這些人有的服過替代役，也被認為是閃兵，是不是替代役資格審查上有漏洞？

    卓榮泰說，無論是一般的服役或替代役，都是國民應盡的義務，站在國民、國家的立場上，盡這個義務的時候，應該勇敢的承擔，執行過程中，警察機關自有他的衡量。

    法務部長鄭銘謙表示，這是一個妨害兵役的拘提，不是逮捕，這是進行好幾波的妨礙兵役案件的偵辦，此風不可長，服兵役是國民應盡的義務，也是憲法規定的。卓榮泰補充，服役的種類不一樣，站在憲法上，國民應盡義務的憲法精神規範是一樣的。

