立院衛環委員會明排審外送員專法 藍黨團籲朝野攜手創多贏

立法院國民黨團今（21日）預告，明（22日）立法院社會福利及衛生環境委員會將排審「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，從三大面向確實保障外送員的薪資保護、完整保險、工作保障，預計本會期三讀通過。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨睡了9年現在終於醒來了，看到國民黨全力推動外送員保障專法，很開心民進黨也宣示要跟進。呼籲朝野共同攜手，請行政院提出版本，共同討論出一個最完善的專法，保障外送平台各方面多贏空間。

國民黨團書記長羅智強表示，外送經濟蓬勃發展，但相關法規並不健全，對外送產業的發展和外送員保障均產生後遺症。外送員面對高壓辛苦不公平的工作環境，民進黨執政9年，完全看不到、不關心。本會期國民黨立委全力推動外送員保障專法，民進黨到今天才宣示要跟進。

羅智強指出，執政黨麻木到地方已經有相關法規，中央還繼續睡，造成中央地方法制不一致，這也是為什麼迫切需要中央的專法統一法制的保護網，大罷免大失敗治百病，民進黨願意跟隨國民黨開始關心民生，這是好事，就像還稅於民普發現金一萬元，等到發現人民真的有這個需要，民進黨立委才開始說「發一萬真暖心」，他看到只覺得好噁心，大罷免的時候每次講到普發現金，台上都是大罷免大成功，請民進黨繼續跟隨國民黨的腳步，一起拚經濟拚民生。

衛環委員會召委廖偉翔表示，外送產業讓消費者和相關產業帶來即時性與方便性，但外送產業和外送員一直處在法律灰色地帶。2012年第一家外送平台業者在台灣成立之後，迄今已經超過13年，明天的衛環委員會將審查國民黨版本的「外送平台管理暨從業人員權益保障法」，為台灣外送產業的健全，以及15萬名外送員勞權建立基礎，也為台灣外送產業找出一條公平、穩定可預期的法治邊界。

廖偉翔指出，根據一項數據顯示，外送員平均工作日期只有11個月，高流動率顯示工作難以持續性，僅在去年就有9名外送員在工作中，發生交通事故而身亡，平均每天發生32起交通事件，不斷發生的工安意外和系統性剝削，中央與行政部門還停留在誰來當主責機關而原地踏步，無疑是行政失職和漠視外送員權益。

廖偉翔表示，縱使地方政府積極訂定相關自治條例，但因憲政架構下權限不足，無法保障外送員權益。且平台業者與外送員是承攬關係，在法規上規避應有的保障，有68％外送員沒有勞工保險、職災險，也缺乏完整第三責任險。而現行平台的演算法既不透明也缺乏正當性，讓外送員沒有申訴管道。

廖偉翔指出，這次提出的專法草案，借鏡歐盟相關經驗，提出外送員最低薪資保障，職業保險平均分攤費用，以及提高演算法的透明度，申訴程序制度化。另外，針對商家和消費者訂定抽成和服務費上限，不會讓平台任意轉嫁到消費者或店家身上。同時在專法上，平台要負起一定的責任，專法也會保持數位經濟和產業一定的彈性，降低法律風險和不確性，創造出一個持續的正向循環。

