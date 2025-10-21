為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高市早苗當選日本首相 駐日代表李逸洋盼深化台日關係

    2025/10/21 14:41 駐日特派員林翠儀／東京21日報導
    駐日代表李逸洋表示，高市早苗（圖中）成為日本史上首位女性首相，以及自民黨與日本維新會組成聯合政權，擴大執政基礎，皆具有重大歷史意義，希望今後台日友好關係能進一步發展。（彭博）

    駐日代表李逸洋表示，高市早苗（圖中）成為日本史上首位女性首相，以及自民黨與日本維新會組成聯合政權，擴大執政基礎，皆具有重大歷史意義，希望今後台日友好關係能進一步發展。（彭博）

    自民黨總裁高市早苗今天當選日本第104任首相，駐日代表李逸洋透過新聞稿的發布表達祝賀之意。他表示，高市成為日本史上首位女性首相，以及自民黨與日本維新會組成聯合政權，擴大執政基礎，皆具有重大歷史意義，希望今後台日友好關係能進一步發展。

    李逸洋表示，高市首相向來對台友好，重視強化台日實質關係，並曾多次訪台，為台灣堅定的友人。期盼高市政權上台後，台日間在既有的良好基礎上，在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關係，進一步推動台日關係邁向新階段。

    李逸洋並說明台灣在民主供應鏈扮演關鍵性角色，並與日本緊密合作，例如台積電熊本二廠已順利開工。台日擁有相似工作文化及優秀人才，台灣強項為半導體製造、AI硬體、資通訊設備；日本強項則為基礎研究、先進材料、量子科技、半導體設備及材料等，期盼台日除了半導體之外，能在AI、再生能源、無人機、低軌衛星、機器人、資通訊及量子科學等能掌握未來發展趨勢的領域加強合作，藉以創造彼此互利及雙贏。

    他強調，台日共享自由、民主、法治及人權等普世價值，當彼此遭遇天災等時皆立即伸出援手協助，雙方情誼深厚，如能強化在上述高科技領域合作，相信將有助雙方發展國家戰略、確保經濟安保、提升企業利益及人民生活水準。期盼在高市首相領導下，日本能在區域安全及經濟發展發揮領導力，並與我國共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

