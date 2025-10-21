高市早苗當選日本首相 民眾黨：為台日關係注入新動力 

日本自民黨總裁高市早苗在眾議院獲得過半數支持，當選日本第104任首相。（民眾黨提供）

日本國會今日下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院獲得過半數支持，當選日本第104任首相。民眾黨表示，恭喜高市早苗女士當選日本首相，高市早苗首相不僅在本月初成為自民黨創黨70年來首位女性黨魁，也在今天順利當選日本史上首位女性首相，在日本政界寫下新篇章，深信在就任後，將為台日關係及印太區域和平穩定注入新的動力。

民眾黨指出，高市早苗首相在過去擔任國會議員期間就曾多次到訪台灣，不僅在當選自民黨總裁後發文提到「台灣是與日本共享基本價值，是極為重要夥伴，也是珍貴的朋友」，也在花蓮面臨樺加沙颱風災情時第一時間表達慰問，對台灣的友好態度、真摯關懷以及在國際場合為台灣所發聲的善意，均令台灣各界備感鼓舞。

請繼續往下閱讀...

民眾黨提及，在日本此次選舉中，朝野政黨建立政策協調、實現「聯合政府」的作為，正是新時代民主制度下的成熟展現。對台灣而言，既具示範意義，亦值得我們借鏡反思：在國內政治環境中，如何藉由協商、合意與共治來提升治理效能，進而促進國家長治久安。

「我們相信，台灣民主也能以此為參考，深化政黨間的對話與合作。」民眾黨強調，台日兩國作為維護民主、法治與人權理念的夥伴，在面對區域新形勢時，更需攜手前進。台灣民眾黨期盼在高市首相的帶領之下，日本與台灣之間有更廣泛也更深層的交流，為台日關係及雙邊人民福祉共同努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法